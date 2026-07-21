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Хапшење у Сарајеву: Код младића (24) пронађени пиштољ и дрога

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 14:46

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Полицијски службеници Управе полиције МУП-а КС ухапсили су младића К. Ч. (24) из Вогошће, због сумње да је починио кривична дјела у вези с неовлаштеним посједовањем дроге и оружја.

Према информацијама из МУП-а КС, хапшење је извршено јуче у 18:30 сати у улици Маршала Тита, на подручју општине Центар, због постојања основа сумње да је мушкарац починио кривично дјело посједовања и омогућавања уживања опојних дрога, као и због кршења прописа о оружју и муницији у КС.

Током претреса код осумњиченог је пронађена одређена количина материје која својим изгледом асоцира на дрогу, и то марихуану и спид.

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Полиција је пронашла и пиштољ с припадајућим оквиром и муницијом, за који 24-годишњак није имао потребну дозволу надлежних институција.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, а ухапшени је предат у просторије за задржавање особа лишених слободе МУП-а КС.

(Аваз)

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Тагови :

Сарајево

хапшење

Дрога

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