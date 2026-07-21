Хапшење у Сарајеву: Код младића (24) пронађени пиштољ и дрога

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Управе полиције МУП-а КС ухапсили су младића К. Ч. (24) из Вогошће, због сумње да је починио кривична дјела у вези с неовлаштеним посједовањем дроге и оружја.
Према информацијама из МУП-а КС, хапшење је извршено јуче у 18:30 сати у улици Маршала Тита, на подручју општине Центар, због постојања основа сумње да је мушкарац починио кривично дјело посједовања и омогућавања уживања опојних дрога, као и због кршења прописа о оружју и муницији у КС.
Током претреса код осумњиченог је пронађена одређена количина материје која својим изгледом асоцира на дрогу, и то марихуану и спид.
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Полиција је пронашла и пиштољ с припадајућим оквиром и муницијом, за који 24-годишњак није имао потребну дозволу надлежних институција.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, а ухапшени је предат у просторије за задржавање особа лишених слободе МУП-а КС.
(Аваз)
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