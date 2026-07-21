Морска корњача угризла троје људи: Стручњаци наводе да угриз није безопасан

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Према тврдњама купача и чланова њихових породица, велика морска корњача је наводно угризла неколико људи између плажа Шулави и Поштани, пише портал Далмација данас.
Према информацијама које су дали читаоци, сличан инцидент је пријављен пре два дана у Слатинама на острву Чиово. Тамо је, кажу, морска корњача угризла 13-годишње дијете за задњицу, након чега је у помоћ позвана Служба хитне медицинске помоћи.
Информације о догађајима у Каштелима потврђене су и од надлежних служби. У понедјељак су три особе потражиле помоћ од Хитне медицинске помоћи у Каштел Старом након уједа за које се сумња да их је изазвала главата корњача. Ријеч је одвије одрасле особе и једном детету, а сви инциденти догодили су се на плажи у Каштел Лукшићу.
Задобили су повреде на разним дијеловима тијела. Једна особа је угрижена у предјелу глутеуса, односно задњице, док су остале повређене особе задобиле угризе по рукама и леђима. Полиција је такође забиљежила три случаја. Једна особа је послата на хитну операцију, док су све повреде класификоване као лакше.
Друштво
Нова врста пронађена у Неретви: Једна од стотину најгорих на свијету, опасна и по људско здравље
„У понедјељак, 20. јула, око 9:15 часова, полиција је примила пријаву да су у подручју Каштел Лукшића, у мору испод ложа Миљенко и Добрила, три особе потражиле медицинску помоћ због уједа у мору. Једна особа је изјавила да вјерује да би могла бити ријеч о морској корњачи, друга да је угриз могла нанети риба, док трећа није видјела шта ју је повриједило и повреду је примјетила тек након што је изашла из мора. Све особе су задобиле лакше физичке повреде у виду огреботина и црвенила коже. Полицијски службеници су разговарали са присутнима и прегледали подручје са копна и са полицијског пловила, али нису дошли до додатних корисних информација“, саопштила је полиција.
Шефица филијале Хитне медицинске помоћи Каштел Стари, др Антонија Жанић, упозорава да се ујед главате корњаче не смије потценити и да свака особа која претрпи такву повреду мора потражити медицинску помоћ.
„Након уједа, потребно је одмах контактирати Службу хитне медицинске помоћи како би се процијенила тежина повреде и правилно лијечила рана. Ово није обична огреботина која се може дезинфиковати код куће. Угриз може изазвати озбиљније оштећење ткива, а свака таква рана носи ризик од инфекције. Као и код уједа змије, чак и када није у питању отровна животиња, повреду треба стручно прегледати и санирати“, рекао је др Жанић.
Србија
Корњаче везане остављене у ријеци: На њима исписана имена
Иако немају зубе, главате корњаче имају јак, рожнат кљун и веома јаке вилице које користе за гњечење шкољки, ракова и других организама којима се хране. Као резултат тога, њихови угризи могу изазвати модрице на ткиву, модрице, посјекотине, па чак и озбиљније ране које захтијевају медицински третман.
(индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
2 мј0
Свијет
3 мј0
Свијет
6 мј0
Занимљивости
10 мј0
Регион
2 ч0
Регион
5 ч0
Регион
7 ч0
Регион
8 ч0
Најновије
18
37
18
35
18
26
18
26
18
17
Тренутно на програму