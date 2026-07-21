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Морска корњача угризла троје људи: Стручњаци наводе да угриз није безопасан

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АТВ редакција
21.07.2026 17:47

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Корњаче постоје већ дуже од 250 милиона година. На Земљи постоји више око 300 различитих врста, од тога су седам морских, 180 врста живи у слаткој води а остатак живи на копну. Корњаче се убрајају у гмизавце и биле су на Земљи још прије него што су се развили велики диносаури.
Фото: pexels/PEDRO FERNANDES

Према тврдњама купача и чланова њихових породица, велика морска корњача је наводно угризла неколико људи између плажа Шулави и Поштани, пише портал Далмација данас.

Према информацијама које су дали читаоци, сличан инцидент је пријављен пре два дана у Слатинама на острву Чиово. Тамо је, кажу, морска корњача угризла 13-годишње дијете за задњицу, након чега је у помоћ позвана Служба хитне медицинске помоћи.

Информације о догађајима у Каштелима потврђене су и од надлежних служби. У понедјељак су три особе потражиле помоћ од Хитне медицинске помоћи у Каштел Старом након уједа за које се сумња да их је изазвала главата корњача. Ријеч је одвије одрасле особе и једном детету, а сви инциденти догодили су се на плажи у Каштел Лукшићу.

Низ повреда

Задобили су повреде на разним дијеловима тијела. Једна особа је угрижена у предјелу глутеуса, односно задњице, док су остале повређене особе задобиле угризе по рукама и леђима. Полиција је такође забиљежила три случаја. Једна особа је послата на хитну операцију, док су све повреде класификоване као лакше.

crvenouha kornjaca

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„У понедјељак, 20. јула, око 9:15 часова, полиција је примила пријаву да су у подручју Каштел Лукшића, у мору испод ложа Миљенко и Добрила, три особе потражиле медицинску помоћ због уједа у мору. Једна особа је изјавила да вјерује да би могла бити ријеч о морској корњачи, друга да је угриз могла нанети риба, док трећа није видјела шта ју је повриједило и повреду је примјетила тек након што је изашла из мора. Све особе су задобиле лакше физичке повреде у виду огреботина и црвенила коже. Полицијски службеници су разговарали са присутнима и прегледали подручје са копна и са полицијског пловила, али нису дошли до додатних корисних информација“, саопштила је полиција.

Доктор упозорава: Угриз није безопасан

Шефица филијале Хитне медицинске помоћи Каштел Стари, др Антонија Жанић, упозорава да се ујед главате корњаче не смије потценити и да свака особа која претрпи такву повреду мора потражити медицинску помоћ.

„Након уједа, потребно је одмах контактирати Службу хитне медицинске помоћи како би се процијенила тежина повреде и правилно лијечила рана. Ово није обична огреботина која се може дезинфиковати код куће. Угриз може изазвати озбиљније оштећење ткива, а свака таква рана носи ризик од инфекције. Као и код уједа змије, чак и када није у питању отровна животиња, повреду треба стручно прегледати и санирати“, рекао је др Жанић.

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Иако немају зубе, главате корњаче имају јак, рожнат кљун и веома јаке вилице које користе за гњечење шкољки, ракова и других организама којима се хране. Као резултат тога, њихови угризи могу изазвати модрице на ткиву, модрице, посјекотине, па чак и озбиљније ране које захтијевају медицински третман.

(индекс)

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Угриз корњаче

Хрватска

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