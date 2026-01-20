Бизаран случај на бечком аеродрому: Путници из БиХ шверцовали корњачу

Извор:
У оквиру међународне операције " Thunder 2025", аустријска царина учествовала је у глобалној акцији против илегалне трговине заштићеним животињама, биљкама и производима од њих, коју су координисали Интерпол и Свјетска царинска организација.
Операција је проведена током посљедњих седмица 2025. године и реализована је по девети пут на међународном нивоу.
Током акције у Аустрији заплијењено је шест фигура од слоноваче које су биле понуђене на продају путем интернетске платформе, као и 55 минђуша израђених од перја папагаја из Перуа, пронађених на једном бувљаку у Бечу. У путничком авиосаобраћају цариници су заплијенили и грчку копнену корњачу коју су путници из Босне и Херцеговине покушали да преко Беча изнесу у Сједињене Америчке Државе.
Осим тога, у поштанском дистрибутивном центру у Бечу цариници су открили 540 капсула додатка прехрани који садржи састојак ружино дрво, као и 230 грама белуга кавијара у поштанским пошиљкама. Још један случај забиљежен је током царинске контроле курирске пошиљке из Турске, у којој је пронађена наруквица израђена од коже алигатора.
У свим случајевима поднесене су пријаве против укупно седам особа надлежним финансијско-кривичним органима аустријске царине, који су преузели даљње истраге.
На међународном нивоу, операција је резултирала са 4.640 запљена и идентификацијом око 1.100 осумњичених особа. Укупно је заплијењено готово 30.000 живих животиња, уз десетине хиљада заштићених производа од животиња и биљака, као и велике количине илегално посјеченог дрвета.
Процјењује се да годишњи промет криминала повезаног с дивљим животињама износи око 20 милијарди америчких долара, док је стварни обим вјероватно и већи због илегалне природе ове дјелатности. Интерпол у свом извјештају наводи да су уочене значајне промјене у обрасцима криминала, посебно снажан раст трговине живим животињама за тржиште егзотичних кућних љубимаца.
Током операције глобално је заплијењено 5,8 тона такозваног "bushmeata", углавном у пошиљкама из Африке према Европи. Забиљежен је и нагли пораст илегалне трговине морским врстама, са 245 тона заплијењених заштићених морских организама, укључујући око 4.000 ајкулиних пераја, пише bmf.
