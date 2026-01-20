Logo
Бизаран случај на бечком аеродрому: Путници из БиХ шверцовали корњачу

Извор:

Агенције

20.01.2026

07:15

Бизаран случај на бечком аеродрому: Путници из БиХ шверцовали корњачу
Фото: Pixabay

У оквиру међународне операције " Thunder 2025", аустријска царина учествовала је у глобалној акцији против илегалне трговине заштићеним животињама, биљкама и производима од њих, коју су координисали Интерпол и Свјетска царинска организација.

Операција је проведена током посљедњих седмица 2025. године и реализована је по девети пут на међународном нивоу.

ајкула

Свијет

Све учесталији напади ајкула затворили плаже

Током акције у Аустрији заплијењено је шест фигура од слоноваче које су биле понуђене на продају путем интернетске платформе, као и 55 минђуша израђених од перја папагаја из Перуа, пронађених на једном бувљаку у Бечу. У путничком авиосаобраћају цариници су заплијенили и грчку копнену корњачу коју су путници из Босне и Херцеговине покушали да преко Беча изнесу у Сједињене Америчке Државе.

Осим тога, у поштанском дистрибутивном центру у Бечу цариници су открили 540 капсула додатка прехрани који садржи састојак ружино дрво, као и 230 грама белуга кавијара у поштанским пошиљкама. Још један случај забиљежен је током царинске контроле курирске пошиљке из Турске, у којој је пронађена наруквица израђена од коже алигатора.

У свим случајевима поднесене су пријаве против укупно седам особа надлежним финансијско-кривичним органима аустријске царине, који су преузели даљње истраге.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп најавио царине од 200 одсто на француска вина и шампањце

На међународном нивоу, операција је резултирала са 4.640 запљена и идентификацијом око 1.100 осумњичених особа. Укупно је заплијењено готово 30.000 живих животиња, уз десетине хиљада заштићених производа од животиња и биљака, као и велике количине илегално посјеченог дрвета.

Процјењује се да годишњи промет криминала повезаног с дивљим животињама износи око 20 милијарди америчких долара, док је стварни обим вјероватно и већи због илегалне природе ове дјелатности. Интерпол у свом извјештају наводи да су уочене значајне промјене у обрасцима криминала, посебно снажан раст трговине живим животињама за тржиште егзотичних кућних љубимаца.

horoskop

Занимљивости

Шта нам звијезде предвиђају за данас?

Током операције глобално је заплијењено 5,8 тона такозваног "bushmeata", углавном у пошиљкама из Африке према Европи. Забиљежен је и нагли пораст илегалне трговине морским врстама, са 245 тона заплијењених заштићених морских организама, укључујући око 4.000 ајкулиних пераја, пише bmf.

