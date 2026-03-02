Иранци добијају СМС поруке упозорења: ''Сматраћемо то директном сарадњом са непријатељем''

Извор:
На основу снимака екрана двије поруке послатих из Ирана ББЦ-у, Иранци су обавијештени од стране обавјештајне јединице Исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) да не излазе на улице да протестују.
Поруке описују било какве предстојеће протесте као "уличне немире" који су "планирани од стране непријатеља" и упозоравају да се "било које кретање које нарушава безбједност сматра примјером директне сарадње с непријатељем".
У другој СМС поруци, ИРГЦ је замолио грађане да пријаве "инцидентне активности против безбједности" позивом надлежним органима.
Од смрти ајатолаха Алија Хамнеија, по друштвеним мрежама круже видео снимци из неколико градова који приказују окупљања и прославе на улицама.
Истовремено, ирански медији извјештавају о групама ожалошћених у Техерану и другим градовима.
У међувремену, интернет је и даље недоступан већини становништва у Ирану, па је веома тешко стећи јасну слику о ситуацији унутра, док неки успијевају да се повежу путем метода као што је сателитски интернет сервис Старлинк.
