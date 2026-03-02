Logo
Сунце је ушло у стање "депресије" - шта то значи

РТ Балкан

02.03.2026

11:15

Sunce Nebo Suncev sistem
Фото: Pexels/Bruno Scramgnon

Сунчева активност опада, а звезда се постепено враћа у стање такозване депресије, саопштила је прес-служба Лабораторија соларне астрономије Института космичких истраживања Руске академије наука и Институт за соларно‑земаљску физику Руске академије наука.

"Сунце се постепено враћа у почетно стање 'депресије', из којег га није успјела извући чак ни појава двије активне соларне групе истовремено. Ипак, на Сунцу још увијек постоји минимална активност и она још није потпуно пала на дно", наводи се у саопштењу.

Научници су појаснили да је активни регион 4366, који је пре само три недјеље произвео шест најјачих ерупција класе X, потпуно изгубио енергију и сада се налази у фази распадања. Према процјенама стручњака, остаци овог региона би у наредних пет до десет дана требало у потпуности да нестану, односно да их "апсорбује" Сунце.

Истовремено, на звезди се формира нови активни регион 4379-4380, који за сада такође не показује знаке веће активности.

"Геомагнетна активност тренутно је условљена искључиво промјенама у соларном вјетру, који је благо узнемирен. У глобалном смислу, Земљино магнетно поље је мирно. По свему судећи, крај фебруара и почетак марта 2026. године неће ући у историју соларне физике", закључили су стручњаци.

"Депресија" на Сунцу

Почетак овог стања научници су уочили почетком недеље. Дана 22. фебруара са површине Сунца нестале су све пеге: посљедњи пут је звијезда без иједне пеге забиљежена 11. децембра 2021. године, односно прије више од четири године. Истовремено, стручњаци истичу да уочена "депресија" не може дуго да траје и да ће се после извјесног времена завршити.

Стручњаци из Институт космичких истраживања Руске академије наука подсјетили су да су сунчеве пеге готово неодвојив део површине Сунца и да су повезане са његовим магнетним пољем - тамне области настају на мјестима гдје је концентрација магнетног флукса највећа. Пошто се енергија за сунчеве ерупције црпи управо из магнетних поља, број и величина пега директно су повезани са нивоом сунчеве активности. Потпуно нестајање пјега дешава се само у периодима изузетно ниске активности, обично током година сунчевог минимума.

Почетком фебруара на Сунцу је забиљежен снажан талас активности: активна област 4366 поставила је нови рекорд 21. вијека - у њој је регистровано чак 66 ерупција. До тада је рекорд држала област 3664 са 64 ерупције класе М и више, преноси РТ Балкан.

Сунце

