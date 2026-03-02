Бањалучанима упућена молба: Почело прање улица у граду

Извор:
Почело је прање улица на подручју града, а надлежне екипе ове активности започеле су на Булевару Живојина Мишића и у улицама Олимпијских побједника и Мајке Јевросиме.
"Завршетком зиме и доласком љепшег времена, када више немамо ниске температуре, стекли су се услови за почетак редовног прања улица у граду. Током зимских мјесеци на коловозима су се задржале веће количине пијеска, ризле и других нечистоћа, па је сада право вријеме да започнемо са њиховим уклањањем", казала је овлаштени потписник у Одјељењу за комуналне послове Сузана Јовић.
Како је навела, у наредном периоду креће се са организованим прањем улица, како би се унаприједила чистоћа града, повећала безбједност у саобраћају и обезбједило уредније и пријатније окружење за све суграђане.
"Да не би дошло до застоја у саобраћају, ове активности се изводе у насељима током дана, а ноћно прање организујемо у главним саобраћајница. Молимо грађане за разумијевање и сарадњу током реализације ових активности", рекла је Јовић и додала да осим редовног прања улица, екипе чисте и одржавају и сливне решетке.
