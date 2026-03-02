Logo
Large banner

Бањалучанима упућена молба: Почело прање улица у граду

Извор:

АТВ

02.03.2026

11:07

Коментари:

0
Прање улица у Бањалуци
Фото: Град Бањалука

Почело је прање улица на подручју града, а надлежне екипе ове активности започеле су на Булевару Живојина Мишића и у улицама Олимпијских побједника и Мајке Јевросиме.

"Завршетком зиме и доласком љепшег времена, када више немамо ниске температуре, стекли су се услови за почетак редовног прања улица у граду. Током зимских мјесеци на коловозима су се задржале веће количине пијеска, ризле и других нечистоћа, па је сада право вријеме да започнемо са њиховим уклањањем", казала је овлаштени потписник у Одјељењу за комуналне послове Сузана Јовић.

Парк Младен Стојановић

Бања Лука

Ријешен велики проблем у парку Младен Стојановић

Како је навела, у наредном периоду креће се са организованим прањем улица, како би се унаприједила чистоћа града, повећала безбједност у саобраћају и обезбједило уредније и пријатније окружење за све суграђане.

"Да не би дошло до застоја у саобраћају, ове активности се изводе у насељима током дана, а ноћно прање организујемо у главним саобраћајница. Молимо грађане за разумијевање и сарадњу током реализације ових активности", рекла је Јовић и додала да осим редовног прања улица, екипе чисте и одржавају и сливне решетке.

Подијели:

Тагови :

pranje ulica

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Парк Младен Стојановић

Бања Лука

Ријешен велики проблем у парку Младен Стојановић

3 ч

0
Априлили

Бања Лука

Четврти "Априлили фест": Бањалука и овог прољећа окупља фантастичну екипу

4 ч

0
Погођена лука у Абу Дабију

Бања Лука

Исповијест Бањалучанке из Абу Дабија након напада Ирана

17 ч

0
Необичан призор код центра Бањалуке - снимљен дабар

Бања Лука

Необичан призор код центра Бањалуке - снимљен дабар

19 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

14

07

У првом плану: Горан Селак

14

07

Током легитимације насрнуо на полицајце, једног ударио у главу

14

07

Сијарто: Сателитски снимци доказују да је ''Дружба'' оперативна

14

04

Овај хороскопски знак не зна за пораз

14

00

Нове жртве на америчкој страни: Појавили се снимци ковчега

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner