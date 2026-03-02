Logo
Огласио се предсједник Кипра: У приправности смо

02.03.2026

12:13

Предсједник Кипра Никос Христодулидес
Фото: Tanjug/AP Photo/Omar Havana

Кипар не учествује нити ће учествовати у било каквим војним операцијама, изјавио је кипарски предсједник Никос Христодулидес.

Христодулидес је додао да су све надлежне кипарске службе у приправности.

Портпарол кипарске Владе Константинос Летимбиотис саопштио је раније данас да је одгођен састанак министара ЕУ, који је требало да буде одржан данас на Кипру, због напада дроном који је током ноћи погодио британску ваздухопловну базу на том острву.

иранска револуционарна гарда

Свијет

Иранци добијају СМС поруке упозорења: ''Сматраћемо то директном сарадњом са непријатељем''

