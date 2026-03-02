Огласио се предсједник Кипра: У приправности смо

02.03.2026
12:13
Коментари:0
Кипар не учествује нити ће учествовати у било каквим војним операцијама, изјавио је кипарски предсједник Никос Христодулидес.
Христодулидес је додао да су све надлежне кипарске службе у приправности.
Портпарол кипарске Владе Константинос Летимбиотис саопштио је раније данас да је одгођен састанак министара ЕУ, који је требало да буде одржан данас на Кипру, због напада дроном који је током ноћи погодио британску ваздухопловну базу на том острву.
Свијет
