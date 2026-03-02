Ученице брутално малтретирале дјевојчицу (15), друг све снимао: ''Клечи и понављај за нама''

Дјевојчица је добила шамар, ударац руком у вилицу и убадање кажипрстом по челу, док је њен друг Д. А. (15) из одјељења све то снимио мобилним телефоном и снимак подијелио ученицима који су је исмијавали.

Свијет Путнички авион полетио из Абу Дабија

Мајка дјевојчице која је претрпјела насље, Слободанка Митковић, испричала је за Прва ТВ шта се догодило и открила да су нападачи имали већ план.

- Три ученице које иду у средњу школу су неометано цијели дан провеле у основној школи. Улазиле су на час, сачекивале је на сваком малом одмору да је малтретирају и пријете јер се наводно превише ку**и и јер је одбранила своју другарицу. Ова дјеца су позната по насилничком понашању и цијели разред је стрепио од њих. Било им је забрањено да било коме кажу за пријетње, иако су сви знали да су се оне окомиле на моју ћерку и да су сковале план да је туку. Моја ћерка није смјела никоме да се јави нити да назове јер је била у страху. Уцјењивали су је да ће проћи још горе ако било кога назове и ако било коме каже шта се дешава - испричала је мајка .

Дјевојчица Д. М. је позвала М. Р. да изађе ван школског дворишта.

Друштво Наредних дана контрола свих фарми у Српској

- Рекле су ми да изађем напоље из школског дворишта и да дођем до продавнице. Кад сам тамо стигла, оне су кренуле да се деру на мене, тачније Д. М. говорећи ми: "Какав проблем имаш, немој да ми преврћеш очима, иначе ћу ти ишчупати трепавице, зашто ми таласаш". Све вријеме док ми је то говорила драла ми се испред лица и уносила у тијело. Тад ме је одгурнула, ја сам њу одгурнула назад, а она ми је рекла: "Немој да ме гураш, да те не бих поломила". Након часа ОТП, позвале су ме да изађем испред школе до продавнице, гдје су ме опколиле. Тада ми је Д. М. рекла: "Излазићеш сваки одмор док ово не ријешимо, а ако треба остаћеш и послије школе". Пријетњама се придружила и М. К. говорећи ми: "Сада ћеш да понављаш све што ти ја кажем. Нећу више таласати, нећу се више ку**ити. Извините што сам се ку**ила, што сам зезала дечака М. Ц, скупићу му*ашца" - испричала је М. Р., жртва вршњачког злостављања и додала:

- Ја сам све ово поновила, а када бих погријешила М. К. ме је тјерала да све опет поновим. У једном моменту понављања, ја сам преврнула очима, а М. К. ми је тада ударила шамар лијевом руком. Потом ме је тјерала да клечим, а то сам урадила да не бих поново добила још веће батине. Тражила је од мене да се извиним свима, а онда ми ударила шамар. Све то је снимао мој друг из разреда, који је одмах отрчао до школе. Када сам одлазила од њих М. Ј. ми је рекла: "Нема цинкарења". Када сам након 20 минута ушла на час ликовног, већина се смијала јер им је Д. А. показао снимак малтретирања.

Сцена Кћерка Ђолета Ђоганија показала како тренутно изгледа Дубаи: Атмосфера је сабласна

Послије снимка који су подијелили ученицима, ова група је ушла у видокруг полиције. У току је истрага која ће да утврди да ли су одговорни родитељи ове дјеце и наставник, који их је пустио да присуствују часу.