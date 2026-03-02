Добре најаве из Министарства за пољопривреднике у Српској

Извор:
СРНА
02.03.2026
13:02
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић изјавила је данас у Бањалуци да је Правилником о подстицајима за ову годину предвиђена већа премија за мљекаре, свињаре и пчеларе.
Кузмићева је навела да су остале премије углавном на нивоу прошлогодишњих, с обзиром на то да је аграрни буџет и ове године 180 милиона КМ.
"Корекције су направљене у мљекарству, свињогојству и пчеларству јер су то сектори који се суочавају са највећим проблемима", рекла је Кумићева новинарима.
Она очекује да пољопривредници буду задовољни јер је Правилник о подстицајима сачињен у сарадњи са релевантним удружењима из области пољопривреде.
