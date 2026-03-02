Logo
Добре најаве из Министарства за пољопривреднике у Српској

Дан жалости у Републици Српској, заставе на пола копља
Фото: АТВ

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић изјавила је данас у Бањалуци да је Правилником о подстицајима за ову годину предвиђена већа премија за мљекаре, свињаре и пчеларе.

Кузмићева је навела да су остале премије углавном на нивоу прошлогодишњих, с обзиром на то да је аграрни буџет и ове године 180 милиона КМ.

"Корекције су направљене у мљекарству, свињогојству и пчеларству јер су то сектори који се суочавају са највећим проблемима", рекла је Кумићева новинарима.

Она очекује да пољопривредници буду задовољни јер је Правилник о подстицајима сачињен у сарадњи са релевантним удружењима из области пољопривреде.

