Експерти: Цијена нафте би могла да премаши 100 долара за барел

Извор:
Танјуг
02.03.2026
12:56
Коментари:0
Енергетски стручњаци и инвестиционе банке због сукоба на Блиском истоку предвиђају нагли скок цијена нафте, а очекује се да ће цијена по барелу ове недјеље достићи 90 долара, уз озбиљне шансе за пробијање границе од 100 долара уколико се прекиди снабдијевања преко Ормуског мореуза наставе.
Сједињене Америчке Државе и Израел су том викенда напале Иран, а Техеран је узвратио ударима на америчке војне базе у земљама региона.
Инвестициона банка Ситигрупа у основном сценарију очекује да ће се цијена нафте "брент" ове недјеље кретати између 80 и 90 долара по барелу, преноси Блумберг.
Аналитичари ове банке претпостављају да би сукоб могао да буде обустављан у року од двије недјеље, ако дође до промјене у иранском руководству или Сједињене Америчке Државе одлуче да прекину операције након слабљења војних капацитета Ирана.
Аналитичари из агенције Вуд Мекензи имају знатно песимистичније прогнозе. Према њиховим анализама, затварање Ормуског мореуза директно угрожава 15 одсто свјетског снабдијевања нафтом и 20 одсто свјетског снабдијевања течним природним гасом (ЛНГ), тако да би цијене нафте могле да премаше 100 долара по барелу уколико се транспортни токови брзо не нормализују.
Потпредсједник агенције Вуд Мекензи, Алан Гелдер, повлачи паралелу са раним данима сукоба у Украјини, када је страх од губитка руских енергената подстакао раст цијена нафте на више од 125 долара по барелу, преноси портал Оилпрајс.
