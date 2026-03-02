Logo
Рано говорити колико ће бити поскупљење нафте у Српској

СРНА

02.03.2026

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Републике Српске Ђорђе Савић изјавио је да је поскупљење овог енергента сигурно због рата у региону Персијског залива, али да се још не може говорити у којој мјери ће то бити у Српској.

Он је рекао да је јутрос на свјетским берзама нафта поскупјела и да је реално очекивати да у наредном периоду дође до још знатнијег раста цијена.

- Још је рано причати. Тек су се берзе отвориле и јутрос су цијене значајно у плусу. Пратићемо наредних дана шта се дешава и онда у складу са тим ће се формирати и цијене на тржишту - навео је Савић.

Шеф компаније за геополитичке анализе Ристад енерџи, Хорхе Леон, изјавио је раније да је нафта поскупјела за више од шест одсто, те да је снабдијевање отежано након америчко-израелске војне операције у Ирану која је почела у суботу, 28. фебруара.

- На тржиште нафте утиче обустава пловидбе кроз Ормуски мореуз, што спречава 15 милиона барела сирове нафте дневно да стигне на тржиште - рекао је Леон.

Иранска револуционарна гарда затворила је јуче Ормуски мореуз, који повезује нафтом Персијски залив са Индијским океаном.

