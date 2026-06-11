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Трамп: Постигли смо договор са Ираном!

Аутор:

АТВ
11.06.2026 22:11

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Трамп: Постигли смо договор са Ираном!
Фото: Tanjug / AP / Jacquelyn Martin

Вашингтон и Техеран су постигли договор о престанку непријатељстава, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.

"Имамо договор да Иран никад неће имати нуклеарно оружје, а то је била цијела сврха свега овог", рекао је Трамп у Белој кући.

Документи су "мање-више у коначном облику" и биће потписани "ускоро", најавио је амерички предсједник.

Додао је да се потписивање се очекује "негдје у Европи" и да он лично неће моћи да присуствује, али да ће у име САД то потписати потпредсједник Џеј Ди Венс.

Ормуски мореуз ће бити отворен чим Иран потпише споразум, навео је Трамп.

Амерички предсједник је претходно објавио да је донио хитну одлуку о отказивању војних удара на Иран, који су били планирани за четвртак увече, након што је Техеран пристао на преговоре на највишем нивоу.

У истој објави, Трамп је навео да су се о "најситнијим детаљима" споразума сагласили САД, Израел, Саудијска Арабија, УАЕ, Катар, Турска, Пакистан, Бахреин, Кувајт, Јордан и Египат.

Додао је да ће америчка поморска блокада Ирана "остати на снази у пуном обиму све док овај Споразум не буде финализован".

Ирански медији су јавили да Техеран још увијек није званично прихватио "ниједан документ или меморандум о разумијевању" са САД, позивајући се на изворе блиске иранском преговарачком тиму. Власти у Техерану још нису издале званично саопштење.

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