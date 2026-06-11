Трамп направио велики заокрет: Отказао напад!

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп отказао је заказане нападе на Иран.
"На основу чињенице да су разговори са Исламском Републиком Иран доведени до највишег нивоа иранског руководства и одобрени, ја, као предсједник Сједињених Америчких Држава, отказао сам заказане нападе и бомбардовања Ирана вечерас", рекао је Трамп.
Свијет
Трамп најавио велики напад: Вечерас почиње, заузећемо и острво Харг
Он каже да су разговори и завршне тачке су, како концептуално тако и детаљно, одобрене од стране свих укључених страна, укључујући Сједињене Државе, Израел, Саудијску Арабију, УАЕ, Катар, Турску, Пакистан, Бахреин, Кувајт, Јордан, Египат и друге.
Свијет
Иран одговорио на Трампову најаву заузимања Харга
"Поморска блокада ће остати на снази док се ова трансакција не финализује – вријеме и мјесто потписивања биће ускоро објављени", навео је Трамп на Truth Social мрежи.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
13 ч0
Свијет
22 ч0
Наука и технологија
22 ч0
Економија
1 д0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
21
17
21
06
20
56
20
37
20
09
Тренутно на програму