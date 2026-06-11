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Трамп направио велики заокрет: Отказао напад!

Аутор:

АТВ
11.06.2026 19:54

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Предсједник Доналд Трамп присуствује плеј-оф утакмици НБА финала између Њујорк Никса и Сан Антонио Спарса у Медисон Сквер Гардену у Њујорку, понедјељак, 8. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп отказао је заказане нападе на Иран.

"На основу чињенице да су разговори са Исламском Републиком Иран доведени до највишег нивоа иранског руководства и одобрени, ја, као предсједник Сједињених Америчких Држава, отказао сам заказане нападе и бомбардовања Ирана вечерас", рекао је Трамп.

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Он каже да су разговори и завршне тачке су, како концептуално тако и детаљно, одобрене од стране свих укључених страна, укључујући Сједињене Државе, Израел, Саудијску Арабију, УАЕ, Катар, Турску, Пакистан, Бахреин, Кувајт, Јордан, Египат и друге.

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"Поморска блокада ће остати на снази док се ова трансакција не финализује – вријеме и мјесто потписивања биће ускоро објављени", навео је Трамп на Truth Social мрежи.

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