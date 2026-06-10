Колико је нафте прошло кроз Хормуз? Трамп изнио невјероватне цифре

Аутор:АТВ
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Предсједник САД Доналд Трамп саопштио је да је од прошлог мјесеца 100 милиона барела нафте прошло Ормуским мореузом на свјетско тржиште.
"Прошлог мјесеца, наложио сам нашој великој војсци САД да изврши тајну мисију подршке танкерима и другим комерцијалним бродовима током пловидбе кроз Ормуски мореуз. Данас са задовољством могу да објавим да је овај напор резултовао са више од 100 милиона барела нафте који су прошли кроз мореуз на отворено тржиште", објавио је Трамп на мрежи "Трут сошл".
Он је додао да је за то вријеме "више од 200 комерцијалних бродова безбједно путовало кроз мореуз".
Трамп је оцијенио да је ово изузетно велики успјех и показатељ да "САД контролишу Ормуски мореуз, а не Иран".
"Њихова војска је поражена, а њихова економија изгубљена. За Иран је готово!", навео је предсједник САД, а преноси Срна.
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