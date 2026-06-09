Триван: Вјештачка интелигенција је нужност, неминовност и будућност

Аутор:АТВ
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Да ли је М:тел агресивна компанија, шта то заправо значи, и да ли је данашњици пријетња вјештачка интелигенција, о овим и другим темама говорила је у емисији АТВ-а „У првом плану“, генерална директорка компаније, Јелена Триван.
„С обзиром да ми стално радимо и да се стално ширимо, не знам да ли је ово вријеме да кажем да смо купили два нова кабловца, не знам да ли да бројимо и њихове запослене, али негдје око 3.000 запослених имамо. Као што добро знате, ми имамо и свој бренд Супер Нова, имамо Логософт у Сарајеву, сада имамо и неке кабловске оператере са територије Федерације, тако да, како би рекао чет џпт за нашу фирму: „Фирма, која агресивно наступа на тржишту“, тако да ето, то нас дефинише“, казала је Јелена Триван, генерална директорка компаније М:тел.
Како је Триван поручила, од доласка њеног на чело М:тела до данас, ствари су се промијениле, посебно у погледу корисника. Како је поручила, М:тел сада има исти број корисника као БХ Телеком, што је преко 2 милиона, а некада су им по неким предвиђањима тврдили максималних 900.000 корисника.
Како је Триван навела, многе ствари су се промијениле те у М:телу раде на том да ухвате корак с новитетима. Како она наводи, у будућности ће велики број процеса бити замијењен вјештачком интелигенцијом те онај ко води озбиљну компанију неће моћи одступати и игнорисати ову све присутнију појаву
„Вјештачка интелигенција је нужност, неминовност и будућност, свиђало се то вама или не“, нагласила је Триван.
„Историја није реверзибилна, тако да ћемо тешко доћи у ситуацију да наше млађе генерације иду у књижаре у библиотеке и да читају књиге. Доста ријетко и доста тешко. Читаће се онлајн, ако уопште буду читали. Ви се сјећате колико смо ми прије користили рјечнике, а данас да ставите рјечник пред неко дијете, то би за њега било исто као фиксни телефон са бројчаником“, казала је Триван.
Како она каже, истина је била упитна и у доба конзервативних медија, не само у савременом добу гдје је све присутнија вјештачка интелигенција и нове технологије.
„Зависно од тога ко вам штампа новине, ко их уређује. Ви имате једну врсту истине. Зато је мени смијешно када се прича о независним медијима. У Америци је то бар поштено, зна се, једни пишу за Трампа, други пишу за демократе“, казала је Триван.
Никада ни кроз саму историју нисмо били сигурни у вјеродостојност информација, јер како Триван напомиње, историју су писали побједници.
„Тако да и дан данас живимо на митовима и лажима побједника. Истина је увијек била релативна ствар и неће то много вјештачка интелигенција ни покварити ни поправити. Оно што мене забрињава је једино то да ће људи престати радити на својим можданим функцијама и да ће ово бити само вријеме не знања већ информација“, рекла је Триван.
Знање је када знате извући информацију, одвојити тачно од нетачног, синтетисати и обликовати мишљење, како каже Триван, док се данас информација узима као готов производ.
Триван се осврнула и на одређене наслове, а који су М:тел и Телеком Србије окарактерисали као "агресивне медије".
„Тако да се вратим на то да ли је М:тел и Телеком Србије агресиван на тржишту, то за неког звучи увредљиво, а за мене је најљепши комплимент. Да је агресиван на улици, то би значило да неког препадамо. Агресија на тржишту значи да смо финансијски потентни, да купујемо друге компаније, да их аквизирамо, да улажемо у садржај, да улажемо у нове производе, да постајемо технолошки гигант, те у том смислу ја ту агресивност видим као позитивну“, поручила је Триван.
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