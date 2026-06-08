Смањена домаћа производња представља слабост економије БиХ

Аутор:Теодора Беговић
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Вриједност извоза, за период од јануара до априла 2026. године, износи милијарду и 704 милиона КМ, што је за 0,8% мање него у истом периоду прошле године. Вриједност увоза, за исти период ове године, износи двије милијарде и 573 милиона КМ, што је за 4,1% више него у истом периоду прошле године. Покривеност увоза извозом износи 66,2%.
„У прва четири мјесеца наша прерађивачка индустрија извезла је робе мање за 2,9% него у прва четири мјесеца прошле године, док је електрична енергија смањена за 2,5%. У апсолутном износу то је за 45 милиона КМ мање него што смо претходне године извезли у истом периоду. Са друге стране, у увозу је прерађивачка индустрија порасла за 82 милиона КМ. Када посматрамо једну и другу страну добијемо одговор због чега је дошло до пада извоза, а раста увоза у односу на прошлу годину“, казао је Огњен Игњић, портпарол Завода за статистику Републике Српске.
Ова ситуација негативно се одражава на економију цијеле БиХ. Дефицит у прва четири мјесеца ове године износио је 4,39 милијарди КМ. Висока увозна зависност је основни узрок раста спољнотрговинског дефицита.
„Повећање спољнотрговинског дефицита Босне и Херцеговине у прва четири мјесеца 2026. године резултат је комбинованог дјеловања бржег раста увоза у односу на извоз, пада извоза на ЦЕФТА тржишта, те смањења извоза енергената, уз истовремени раст трошкова увоза минералних горива од којих је БиХ зависна. Истовремено, раст извоза метала и повећана потражња на тржишту ЕУ ублажили су негативне ефекте, али нису били довољни да компензују снажан раст увоза“, поручују испред Спољнотрговинске коморе БиХ.
Економисти сматрају да највећи проблем није пораст вриједности увоза, него пад извоза, што показује да је домаћа производња занемарена. Нема простора, кажу, за економски напредак док год се привредници на мишиће боре за опстанак на тржишту.
„Биланси увоза и извоза су нешто што је индикација слабости домаће економије. Треба знати да се евиденције воде преко УИО, а пошто је то на нивоу БиХ тешко је раздвојити по ентитетима каква је ситуација. Повећање вриједности увоза не мора увијек да буде и повећање увоза у количинама роба, већ у поскупљењима роба које увозимо. Једини излаз из те цијеле ситуације је подршка домаћој привреди и производњи“, рекао је економиста Зоран Павловић.
Неопходна је инстуционална помоћ привредницима јер ћемо без јаче домаће производње имати све веће дефиците, што је погубно за економију државе, закључују економисти.
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