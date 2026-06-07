Куповина са кинеских платформи ускоро би могла бити знатно скупља

Аутор:АТВ
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Милиони европских грађана посљедњих година навикли су на изузетно повољну куповину путем кинеских онлајн платформи попут Темуа, Шејна и АлиЕкспресса. Међутим, од 1. јула на снагу ступа нова мјера Европске уније која би могла значајно промијенити начин онлајн куповине.
Европска унија уводи фиксну царину од три евра за сваку врсту производа у пошиљкама из трећих земаља чија је вриједност до 150 евра. Мјера је усмјерена првенствено на огроман број пакета који свакодневно стижу из Кине на европско тржиште.
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Иако се износ од три евра не чини великим, код јефтинијих производа представља значајно поскупљење. Тако ће мајица која данас кошта пет евра убудуће коштати осам евра, што представља повећање цијене од чак 60 посто.
Још већи удар осјетиће купци који у једној наруџби купују више различитих производа. На примјер, пакет који садржи мајицу, футролу за телефон и сунчане наочале укупне вриједности 15 еура могао би бити оптерећен додатном царином од девет евра, па би коначан рачун износио 24 еура.
У Бриселу истичу да је циљ нове мјере зауставити неконтролисани прилив јефтине робе из Азије. Према подацима Европске комисије, у земље Европске уније свакодневно стиже око 12,6 милиона пошиљки вриједности мање од 150 евра, а чак 91 посто њих долази с кинеских онлајн платформи.
Европске власти сматрају да домаћи трговци тешко могу конкурисати производима који директно стижу из Кине по веома ниским цијенама. Осим тога, упозоравају и на проблеме везане за сигурност производа, нетачно пријављивање вриједности пошиљки те избјегавање царинских обавеза.
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Нова царина представља само први корак. Европска унија већ припрема ширу реформу царинског система која би требала ступити на снагу до 2028. године. Планирано је укидање садашњег изузећа за пошиљке до 150 евра, успостављање јединственог система праћења увоза те додатне обавезе за велике онлајн платформе.
(Црна-Хроника)
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