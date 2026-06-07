Пријети највећа епидемија еболе у историји: Ово су предвиђања за број заражених

Аутор:АТВ
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Епидемија еболе у Централној Африци могла би да достигне размјере највеће епидемије у историји, оне у Западној Африци од 2014. до 2016. године, када је забиљежено више од 28.000 случајева и преко 11.000 смртних исхода.
Према новој анализи америчких Центара за контролу и превенцију болести (ЦДЦ), компјутерски модели предвиђају између 10.000 и више од 20.000 случајева уколико се не спроведу снажне мјере јавног здравља.
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Руководилац одговора ЦДЦ-а на епидемију, др Сатиш Пилај, упозорио је да је епидемија таквих размјера могућа ако се заражене особе не идентификују и изолују довољно брзо.
Сличан став изнела је и Џенифер Нуцо са Универзитета Браун, оцијенивши да тренутни ток епидемије представља озбиљан разлог за забринутост. Ипак, нагласила је да су пројекције несигурне због ограничених података и да конкретне бројке треба тумачити опрезно.
Афрички центри за контролу и превенцију болести саопштили су да је потврђено око 400 случајева, укључујући 63 смртна исхода, али стручњаци сматрају да је стварни број већи јер многи случајеви нису дијагностиковани нити пријављени.
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Ебола се преноси контактом са тјелесним течностима, попут крви, повраћања и сперме, а тренутну епидемију изазива вирус Бундибугјо, за који не постоје специфични лијекови ни вакцине.
Свјетска здравствена организација прогласила је у мају ову епидемију глобалном здравственом ванредном ситуацијом. Стручњаци вјерују да су се прве инфекције можда појавиле још у фебруару, али су у почетку погрешно повезиване са другом врстом вируса еболе.
Борбу против болести додатно отежава нестабилна безбједносна ситуација у Конгу. Сукоби између владиних снага и побуњеничке групе М23, коју подржава Руанда, као и напади групе Савезничке демократске снаге повезане са Исламском државом, довели су до масовног расељавања становништва и отежали здравствени одговор.
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ЦДЦ-ови модели показују да ће развој епидемије зависити од брзине откривања и изолације заражених. Ипак, искуство из епидемије у Западној Африци показује да овакве процјене могу бити веома непрецизне.
Наиме, ЦДЦ је 2014. предвидео да би, у најгорем случају, могло бити заражено чак 1,4 милиона људи, док је стварни број случајева био више од 50 пута мањи.
(Курир)
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