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Аграр: О жетви стрних жита, афричкој куги и новој прилици за младе пољопривреднике

Извор:

АТВ

18.07.2026 12:27
Нови идент
Фото: АТВ

У новом издању 'Аграра' о приносима жетве стрних жита у Српској.

Актуелно: Афричка куга свиња хара Србијом и Хрватском. Распитали смо се каква је ситуација у Српској и које мјере су на снази.

Нова прилика за младе пољопривреднике: Јавни позив за тракторе 'Беларус', по повољним цијенама, отворен до 23. јула.

О овим и другим актуелним темама разговарали смо са Сашом Лалићем, помоћником министра пољопривреде.

'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.

Емисију уређује и води Зорица Петковић.

'Аграр' недјељом у 8 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Agrar

Зорица Петковић

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