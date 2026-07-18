Аграр: О жетви стрних жита, афричкој куги и новој прилици за младе пољопривреднике

Извор:
АТВ
У новом издању 'Аграра' о приносима жетве стрних жита у Српској.
Актуелно: Афричка куга свиња хара Србијом и Хрватском. Распитали смо се каква је ситуација у Српској и које мјере су на снази.
Нова прилика за младе пољопривреднике: Јавни позив за тракторе 'Беларус', по повољним цијенама, отворен до 23. јула.
О овим и другим актуелним темама разговарали смо са Сашом Лалићем, помоћником министра пољопривреде.
'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.
Емисију уређује и води Зорица Петковић.
'Аграр' недјељом у 8 часова.
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