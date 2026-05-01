Викенд с мртвацем: Мртав хладан

'Викенд са мртвацем' је америчка комедија режисера Теда Кочефа из 1989. године.
Радња прати Ричарда и Лерија, чији се снови о савршеном одмору претварају у надреалну ноћну мору. Након што свом шефу Бернију скрену пажњу на финансијске неправилности у фирми, он их, глумећи захвалност, позива у своју луксузну вилу на обали. Међутим, иза Бернијеве гостољубивости крије се смртоносна замка.
Игра судбине доноси преокрет јер плаћени убица грешком елиминише Бернија умјесто његових гостију. Када Ричард и Лери стигну и затекну свог домаћина мртвог, умјесто да позову полицију и прекину љетовање, они доносе апсурдну одлуку да наставе са забавом. Како би избјегли непријатности и задржали статус привилегованих гостију, користе сунчане наочаре, конопце и чисту дрскост да убиједе свијет како је Берни и даље међу живима.
'Викенд с мртвацем' субота у 21 час и 30 минута.
