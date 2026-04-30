Народ прича: Војислав Кецман

Извор:

АТВ

30.04.2026 17:00
Вођена трагом приче о повратку коријенима Биљана нас овог петка води у Дринић, родно мјесто Војислава Кецмана, универзитетског професора са најпрестижнијих америчких факултета.

Својим радом и знањем остварио је свјетски успјех у области машинства и вјештачке интелигенције, а сада у родном Дринићу за своју душу бави се узгојем коња.

Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.

Емисију уређује и води Биљана Стокић.

'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.

АТВ

Народ прича

Биљана Стокић

