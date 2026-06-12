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Узнемирујући снимак бруталног пребијања привредника: Потегли пиштољ, па га унаказили моткама

Аутор:

АТВ
12.06.2026 22:25

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Узнемирујући снимак бруталног пребијања привредника: Потегли пиштољ, па га унаказили моткама
Фото: Youtube / Sandzak Danas

Данас је у Новом Пазару брутално претучен познати локални привредник И.Д, а портал "Санџак Данас" дошао је у посјед снимка сукоба са сигурносних камера.

Тешко је повријеђен власник фирме за грејање на пелет и специјализоване радионице за брдска и теренска возила.

Он се налази у тешком стању, љекари му се боре за живот. Према сазнањима поменутог портала, група маскираних нападача дошла је квадовима до куће жртве напада.

На снимку са сигурносних камера виде се четири особе на два квада. Нападачи су на главама имали кациге, док је један од маскираних нападача наводно имао и пиштољ код себе.

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Породица претученог мушкарца тврди да је један од нападача потегао пиштољ и да је И.Д. био на нишану док су га други тукли металним шипкама. Поред И.Д. који има вишеструке преломе костију, лобање и хематоме, претучен је и један његов радник који је упућен на даље лечење у Клинички центар Крагујевац.

"Напасти човјека на његовој кући, упасти унутра, држати га на нишану док га други туку и нанети му повреде опасне по живот више је него сурово", рекао је један од чланова породице претученог мушкарца.

Мотив напада засад није познат. Истрага је у току.

Снимак туче у Новом Пазару, упозоравамо вас да је изузетно узнемирујући

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Нови Пазар

претучен мушкарац

Србија

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снимак Нови Пазар

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