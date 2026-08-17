Погинуо радник у "Колубари"

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На површинском копу "Поље Е" у Рударском басену "Колубара" страдао је радник, саопштила је Електропривреда Србије. Наводи се да су у току истрага и утврђивање околности несреће.
Електропривреда Србије (ЕПС) саопштила је да је на површинском копу "Поље Е" у Рударском басену (РБ) "Колубара" страдао радник Ж. Н.
Како се наводи, на лице места изашли су представници Службе за безбедност и здравље на раду РБ "Колубара" и свих надлежних институција које ће спровести истрагу и утврдити околности несреће.
Додаје се да ЕПС упућује најдубље саучешће породици преминулог радника.
(РТС)
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