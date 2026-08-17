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Погинуо радник у "Колубари"

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17.08.2026 19:22

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Погинуо радник у "Колубари"
Фото: Wikipedia/Vanilica

На површинском копу "Поље Е" у Рударском басену "Колубара" страдао је радник, саопштила је Електропривреда Србије. Наводи се да су у току истрага и утврђивање околности несреће.

Електропривреда Србије (ЕПС) саопштила је да је на површинском копу "Поље Е" у Рударском басену (РБ) "Колубара" страдао радник Ж. Н.

Како се наводи, на лице места изашли су представници Службе за безбедност и здравље на раду РБ "Колубара" и свих надлежних институција које ће спровести истрагу и утврдити околности несреће.

Додаје се да ЕПС упућује најдубље саучешће породици преминулог радника.

(РТС)

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Погинуо радник

Колубара

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