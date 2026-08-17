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Смјене директора Н1, Нове, Данас

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17.08.2026 15:37

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Смјене директора Н1, Нове, Данас
Фото: N1

Власник компаније Алпак капитал Педро Варгас Сантос Давид, тврди Nova.rs, данас је и званично уписан као директор свих независних медија чланица Јунајтед групе у Србији.

Како се, кажу, може видјети у Агенцији за привредне регистре рјешења о постављењу власника Алпак капитала усвојена су данас, 17.08.2026.

Редом су, наводе они, смијењени Михаило Јовићевић, директор портала и новине Нова, као и недјељника Радар, затим Александра Митић директорка фирме Дан граф која је издавач Данаса, као и Брент Садлер са позиције директора Адриа Њуз чији је дио Н1. Садлер је смењен и са позиције доректора Адрија Њуз Нова С на коју је недавно постављен. У истом пакету је смењен и Јанез Живко који је такође био директор телевизије Нова С.

Садлер је смијењен и са позиције директора Адрија Њуз Нова С на коју је недавно постављен. У истом пакету је смијењен и Јанез Живко који је такође био директор телевизије Нова С.

Поводом ове вијести, огласила се ТВ Н1.

"Напомињемо да се процес преузимања Адриа њуз нетворк (ANN) наставља у складу са раније објављеним плановима, а промјена власништва неће утицати на уређивачку политику ТВ Н1, нити на начин на који наша редакција доноси уређивачке одлуке. Редакција Н1 наставља да ради по истим професионалним принципима и стандардима као и до сада. Уреднички тим задржава пуну одговорност за избор тема, начин извештавања и уређивачке одлуке у јавном интересу", наводе они.

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Тагови :

Н1

медији

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