Смјене директора Н1, Нове, Данас

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Власник компаније Алпак капитал Педро Варгас Сантос Давид, тврди Nova.rs, данас је и званично уписан као директор свих независних медија чланица Јунајтед групе у Србији.
Како се, кажу, може видјети у Агенцији за привредне регистре рјешења о постављењу власника Алпак капитала усвојена су данас, 17.08.2026.
Редом су, наводе они, смијењени Михаило Јовићевић, директор портала и новине Нова, као и недјељника Радар, затим Александра Митић директорка фирме Дан граф која је издавач Данаса, као и Брент Садлер са позиције директора Адриа Њуз чији је дио Н1. Садлер је смењен и са позиције доректора Адрија Њуз Нова С на коју је недавно постављен. У истом пакету је смењен и Јанез Живко који је такође био директор телевизије Нова С.
Садлер је смијењен и са позиције директора Адрија Њуз Нова С на коју је недавно постављен. У истом пакету је смијењен и Јанез Живко који је такође био директор телевизије Нова С.
Поводом ове вијести, огласила се ТВ Н1.
"Напомињемо да се процес преузимања Адриа њуз нетворк (ANN) наставља у складу са раније објављеним плановима, а промјена власништва неће утицати на уређивачку политику ТВ Н1, нити на начин на који наша редакција доноси уређивачке одлуке. Редакција Н1 наставља да ради по истим професионалним принципима и стандардима као и до сада. Уреднички тим задржава пуну одговорност за избор тема, начин извештавања и уређивачке одлуке у јавном интересу", наводе они.
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