Хаос: Тукли се палицама и кочевима, има повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Босилеграду привела је седам особа због учествовања у тучи у селу Рајчиловци.
Они су се током викенда тукли испред два угоститељска објекта у Босилеграду, користећи дрвене палице и кочеве.
У међусобној тучи су нанијели повреде једни другима, али и људима који су се нашли у близини.
Насилници су приведени због ремећења јавног реда и мира, наложено је да се узму изјаве и обаве друге истражне радње, а одређено им је и задржавање од 48 сати због кривичног дела "насилничко понашање", преноси Блиц.
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