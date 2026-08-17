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Хаос: Тукли се палицама и кочевима, има повријеђених

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 13:39

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Полиција у Босилеграду привела је седам особа због учествовања у тучи у селу Рајчиловци.

Они су се током викенда тукли испред два угоститељска објекта у Босилеграду, користећи дрвене палице и кочеве.

У међусобној тучи су нанијели повреде једни другима, али и људима који су се нашли у близини.

Насилници су приведени због ремећења јавног реда и мира, наложено је да се узму изјаве и обаве друге истражне радње, а одређено им је и задржавање од 48 сати због кривичног дела "насилничко понашање", преноси Блиц.

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Тагови :

Туча

Масовна туча

Сукоб

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