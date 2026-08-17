Колоне возила на прелазима са Хрватском и Црном Гором

Аутор:АТВ редакција
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Дуге колоне возила чекају прелазак границе са Хрватском и Црном Гором, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Чека се на излазу из БиХ према Хрватској на граничним прелазима Доња Градина, Велика Кладуша, Каменско и Костајница.
Дуге колоне возила су и на улазу и излазу из БиХ према Хрватској на прелазима Градишка, Нови Град, Изачић, те са Црном Гором у оба смјера на прелазима Делеуша, Хум и Зупци.
С обзиром на то да је сезона годишњих одмора, из АМС-а су навели да је стање на граничним прелазима промјенљиво, те су гужве и дужа задржавања очекивана.
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(СРНА)
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