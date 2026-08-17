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МУП Српске покреће велику акцију

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 11:53

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Министарство унутрашњих послова полиција
Фото: MUP Republike Srpske

Министарство унутрашњих послова Републике Српске ускоро покреће велику традиционалну акцију у циљу заштите дјеце у саобраћају.

Акција "Засштитимо дјецу у саобраћају" се покреће поводом предстојећег почетка нове школске године, а циљ је подизање свијести свих учесника у саобраћају на додатан опрез на путевима у близини школа.

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Полицијски службеници ће до краја августа обићи школе широм Републике Српске како би предложили најбоља рјешења и најбезбједније трасе кретања ученика, те остварити контакт са представницима институцијама у чијој надлежности је безбједност саобраћаја и одговорним лицима у школама и истима презентовати евентуалне проблеме уочене приликом обиласка и захтијевати појачане активности за припрему безбједног почетка школске године.

Појачано присуство полиције

Током септембра у урбаним зонама и у близини школских објеката биће појачано присуство полицијских службеника који ће вршити регулисање саобраћаја и омогућавати безбједан прелазак улице за најмлађе категорије учесника у саобраћају.

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Полицијски службеници ће евидентирати и санкционисати непрописно паркирана возила у зонама школа, као и површинама намијењеним за кретање пјешака, аутобуским стајалиштима, као и зонама пјешачких прелаза, те прекршаје однос возач-пјешак и непрописног кретања бициклиста и возача лаког електричног возила по површинама намијењеним за кретање пјешака.

У близини школа контрола брзине кретања возила у саобраћају ће се одвијати употребом радарских система.

Већа контрола возила за превоз дјеце

Такође, вршиће се појачана контрола возила за организован превоз дјеце, те ће се возила која својим стањем одају сумњу да су технички неисправна упућивати на ванредни технички преглед.

Имајући у виду значај едукације најмлађих о безбједном кретању у саобраћају у првој половини септембра биће организована предавања од стране полицијских службеника за ученике на тему безбједног и правилног учествовања пјешака и бициклиста у саобраћају.

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Министарство унутрашњих послова Републике Српске апелује на све учеснике у саобраћају, нарочито на возаче, да са појачаном пажњом учествују у саобраћају, те да прилагоде брзину условима пута, нарочито на путним правцима којима се крећу ученици и у близини школа. Заштитимо дјецу у саобраћају!

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Тагови :

МУП Републике Српске

Школа

саобраћај

Безбједност саобраћаја

нова школска година

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