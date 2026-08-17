За два дана Бањалучка полиција написала 302 казне, пола мотоциклистима

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучка полиција преко викенда је спровела акцију појачане контроле возача мотоцикала, бициклиста и лаких електричних возила и написала је 302 казне.
Како је саопштила ПУ Бањалука акција је реализована с циљем побољшања стања у области безбједности саобраћаја, а контролисан је 571 возач.
”Контролисана су 303 возача мотоцикла, лаких мотоцикла и мопеда, од којих је 166 санкционисано због неношења заштитне кациге, а 12 због нечитке регистарске ознаке на мотоциклу. Због вожње без положене одговарајуће категорије, односно поткатегорије санкционисана су 24 мотоциклиста, пет јер нису посједовали потврду о познавању саобраћајних прописа, те четири која ниси посједаовали потврду о регистрацији возила”, саопштила је ПУ Бањалука.
Додају да је санкционисано 59 бициклистa и 32 возача лаких електричних возила.
”Евидентирана су 104 остала прекршаја из области безбједности саобраћаја”, наводе у ПУ Бањалука.
Истовремено је у Бањалуци и Лакташима реализована акција контроле возача на алкохол. Од 1.861 алкотестираних, санкционисан је 51 возач.
”Од тога су 34 возача санкционисана због утврђене количине алкохола у организму од 0,31 до 0,80 g/kg, а 15 возача због утврђене количине алкохола у организму од 0,81 до 1,50 г/кг. Два возача су ухапшена и задржана до истрежњења јер им је измјерено преко 1,5 g/kg. Евидентирана су три остала прекршаја”, наводи се у саопштењу.
У полицији апелују на све учеснике у саобраћају да поштују законске одредбе и одговорним понашањем заштите себе и друге учеснике у саобраћају.
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