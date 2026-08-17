Добре вијести за родитеље у Српској: Од 1. септембра стиже помоћ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
За око 600 ученика који због недостатка капацитета у основним школама користе продужени боравак у приватним предшколским установама, од 1. септембра биће обезбијеђена финансијска подршка Владе Републике Српске.
Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић рекао је да ће се конкретан износ субвенције знати у наредних неколико дана, након што три министарства – просвјете и културе, здравља и социјалне заштите и финансија – разраде модел финансирања.
Према његовим ријечима, подршка ће бити намијењена дјеци која нису обухваћена јавним продуженим боравком, а износ би требало да буде дефинисан у односу на трошкове које родитељи имају за приватни боравак, а то је од 300 до 500 КМ.
Право на подршку требало би да се остварује од почетка школске године, односно од 1. септембра 2026. године, а носилац пројекта биће Фонд за дјечију заштиту.
Бања Лука
Нинковић за АТВ: Станивуковић грађанима узима новац мимо закона
"Родитељи ће, након што буду утврђени услови и потребна документација, бити обавијештени гдје и на који начин могу поднијети захтјев. Ми ћемо у наредних неколико дана урадити комплетан дио који се односи на само подношење захтјева и потребну документацију", рекао је Голубовић, наводећи да је за ову годину за ту сврху оквирно предвиђено око пола милиона КМ.
Највећи проблем са недостатком мјеста у продуженом боравку постоји у Бањалуци. Према подацима из школске 2025/2026. године, око 450 до 500 дјеце у највећем граду Српске није било обухваћено јавним продуженим боравком, док се преостали дио од укупно око 600 ученика односи на Бијељину.
Влада ову мјеру представља као привремену, док се не прошире капацитети у основним школама. Голубовић је рекао да су већ покренуте процедуре за доградњу и проширење простора у пет бањалучких основних школа, али да је ријеч о процесу који захтијева урбанистичке и локацијске услове, грађевинске дозволе, тендере и извођење радова.
"Управо због тог процеса који је спор, Влада Републике Српске се опредијелила као интервентну мјеру да субвенционише продужене боравке родитељима, односно дјеци која иду у приватне продужене боравке", рекао је министар.
Како истиче, у систему јавног продуженог боравка у Републици Српској, према прошлогодишњим подацима, било је обухваћено око 13.600 ученика у 149 школа, уз 662 водитеља продуженог боравка. За плате запослених у овом систему из буџета се мјесечно издваја више од 1,7 милиона КМ.
Голубовић је поручио да тренутно не очекује озбиљан проблем са недостатком кадра када се обезбиједе додатни простори, наводећи да Министарство просвјете разговара са Министарством за научнотехнолошки развој и високо образовање како би се на вријеме обезбиједио потребан кадар.
Када је ријеч о наредним школским годинама, министар није искључио могућност наставка финансијске подршке уколико до тада не буду завршени инфраструктурни радови. Међутим, нагласио је да је основни циљ да дјеца буду преусмјерена у школске продужене боравке чим се прошире капацитети.
(РТРС)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
15
37
15
33
15
31
15
25
15
21
Тренутно на програму