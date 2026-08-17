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Празнујемо Светих седам мученика: Мушкарцима се испуњавају све жеље

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 07:17

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Празнујемо Светих седам мученика: Мушкарцима се испуњавају све жеље
Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници данас празнују дан Светих седам мученика у Ефесу, који се обиљежава од великог прогона хришћана у том граду. Они су заштитници мушкараца и вјерује се да им данас испуњавају сваку жељу.

Прогони хришћана у Ефесу почели су за вријеме цара Декија, након што је дошао у град и приредио велико празновање у част мртвих идола, али и велики покољ верника.

Седам младића се молило Богу да спасе хришћански род, сви синови најугледнијих старешина ефеских, и звали су се: Максимилијан, Јамвлих, Мартинијан, Јован, Дионисије, Екзакустодијан и Антонин. Када су били оптужени код цара, они су се склонили на једно брдо иза Ефеса, звано Охлон, и ту се сакрили у некој пећини.

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Након што је цар сазнао, наредио је да се пећина зазида. Царски дворјани, Теодор и Руфин, потајни хришћани узидали су и један ковчежић од бакра са оловним плочама, на којима су била исписана имена ових младића и њихова мученичка смрт у вријеме цара Декија.

Вјерује се да младићи, по Божијој вољи, нису умрли, већ су заспали и спавали преко 200 година, док хришћанство није постало доминантна религија у Европи. Седам младића се, према предању, пробудило за време владавине цара Теодосија II, побожног и благог владара, здрави и исти какви су пре више од два вијека били, преноси Информер.

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