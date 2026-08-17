Позната глумица преминула у 36. години

- Са дубоком тугом дијелимо трагичну смрт наше вољене Хејден. Била је невјероватна свјетлост и сила природе која је донијела неизмјерну љубав и радост свима који су је познавали - и милионима који су је гледали на екрану - рекао је њен отац Скип у изјави за америчког партнера Скаја, НБЦ Њуз.

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Њен отац је затим затражио приватност јер "наша породица треба времена да преброди овај незамисливи губитак".

Пенетијер је такође глумила у франшизи хорор филмова "Врисак". Више детаља о околностима њене смрти није било одмах доступно.

Раније ове године, Панетијер је објавила своје мемоаре "Ово сам ја: Обрачун", у којима је говорила о својим искуствима са постпорођајном депресијом, зависношћу и опоравком.

То је довело до њене олуке да се одрекне старатељства над својим јединим дјететом Кајом 2018. године, које дијели са бившим партнером Владимиром Кличком, украјинским професионалним боксером.

Пенетијер се први пут појавила у рекламама када је имала само 11 мјесеци - и касније је постала дјечија глумица са улогама у сапуницама, укључујући "Један живот за живјети" и "Водећа свјетлост".

Њен деби у дугометражном филму догодио се када је имала девет година, као нараторка и глас принцезе Дот у филму "Живот бубе".

Године 2024, описала је бол и тугу након што је њен млађи брат неочекивано преминуо од недијагностиковане срчане болести претходне године.

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- Када изгубите некога кога сте видјели у свим важним тренуцима у свом животу, како стоји поред вас, то једноставно потреса ваш свијет - рекла је за емисију "Тудеј" на НБЦ-у.

(Телеграф.рс)