Тужна вијест у српском фудбалу: Преминуо Верољуб Матић

Аутор:АТВ редакција
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Тужна вијест потресла је српски фудбал, пошто је у 37. години изненада преминуо Верољуб Матић, члан Извршног одбора Општинског фудбалског савеза Параћин и капитен ФК Шумадија из Трешњевице.
Вијест о његовој смрти саопштио је ОФС Параћин путем друштвених мрежа, уз поруку саучешћа породици Матић.
"Општински фудбалски савез Параћин изражава искрено саучешће породици Матић. У својој 37. години живота изненада нас је напустио Верољуб Матић члан Извршног одбора ОФС Параћин и капитен ФК Шумадије из Трешњевице. Нека му је вјечна слава и хвала!", написали су они у објави.
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Бројни пријатељи, саиграчи и познаници опростили су се од Матића коментарима испод објаве на Инстаграму, изражавајући дубоко саучешће његовој породици и најближима.
Датум и мјесто сахране Верољуба Матића биће накнадно саопштени, пише "Телеграф".
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