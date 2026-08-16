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Тужна вијест у српском фудбалу: Преминуо Верољуб Матић

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 21:39

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Три фудбалске лопте на травнатом терену
Фото: АТВ

Тужна вијест потресла је српски фудбал, пошто је у 37. години изненада преминуо Верољуб Матић, члан Извршног одбора Општинског фудбалског савеза Параћин и капитен ФК Шумадија из Трешњевице.

Вијест о његовој смрти саопштио је ОФС Параћин путем друштвених мрежа, уз поруку саучешћа породици Матић.

"Општински фудбалски савез Параћин изражава искрено саучешће породици Матић. У својој 37. години живота изненада нас је напустио Верољуб Матић члан Извршног одбора ОФС Параћин и капитен ФК Шумадије из Трешњевице. Нека му је вјечна слава и хвала!", написали су они у објави.

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Бројни пријатељи, саиграчи и познаници опростили су се од Матића коментарима испод објаве на Инстаграму, изражавајући дубоко саучешће његовој породици и најближима.

Датум и мјесто сахране Верољуба Матића биће накнадно саопштени, пише "Телеграф".

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Верољуб Матић

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