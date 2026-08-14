Logo

Познато колико ће Алберт Ријера зарађивати у Звезди

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 16:39

Коментари:

0
Алберт Ријера
Фото: Screenshot / YouTube

Црвена звезда ускоро би требало да започне нову еру са Албертом Ријером на клупи, а након што је постало јасно да ће шпански стручњак преузети црвено-бијеле, појавиле су се и информације о детаљима његовог уговора са српским шампионом.

Према писању "Меридиан спорта", Ријера је са клубом из Љутице Богдана договорио примања која ће, заједно са предвиђеним бонусима, у првој сезони достићи 960.000 евра.

fikret hadzic hadzija

БиХ

Фикрет Хаџић Хаџија поново пред судом

Уколико остане на клупи и током друге године уговора, Шпанац би тада требало да заради 980.000 евра.

Сада се чека његов долазак у Београд и званично представљање на стадиону "Рајко Митић". Прецизан термин још није потврђен, али посљедње информације указују на то да би Ријера могао приватним авионом да допутује у српску пријестоницу у недјељу ујутру. Истог дана очекује се промоција новог тренера, али и његов први излазак на терен са екипом.

Времена за постепено упознавање са играчима и ситуацијом у тиму готово да неће бити. Ријеру већ на самом почетку мандата чека важан европски задатак, јер ће до прве утакмице против Викторије Плзењ имати само четири дана да припреми екипу.

такси

Србија

Превезао га до одредишта, па преживио пакао: Ухапшен нападач на таксисту

За тако кратак период мораће да процијени могућности фудбалера које има на располагању и покуша да им пренесе своје прве тактичке замисли.

Тек пети странац на клупи Звезде

Ријера је током досадашње тренерске каријере радио у неколико европских средина. Водио је Олимпију, у два наврата Цеље, затим Бордо и Ајнтрахт из Франкфурта. Мандат у Њемачкој није донио резултате какви су се очекивали, док је најзапаженији траг оставио током рада у Цељу.

Омиш пожар

Регион

Угоститељ код чијег локала је почео пожар у Омишу: Дао сам снимке полицији

Његов долазак занимљив је и из историјске перспективе. Ријера ће постати тек пети тренер Црвене звезде ван простора бивше Југославије који је добио прилику да води први тим.

Прије Шпанца ту улогу имали су Валтер Зенга, Здењек Земан, Рикардо Са Пинто и Барак Бахар.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Алберт Ријера

ФК Црвена звезда

Коментари (0)

Више из рубрике

Предсједник СНСД-а, Милорад Додик

Фудбал

Огласио се Додик: Оваква побједа је доказ српске снаге

21 ч

1
Витебск - Борац

Фудбал

Драма на квадрат: Јуркас херој, Борац у плеј-офу након пенала

21 ч

4
Дефинитивно је: Ово је нови тренер Звезде

Фудбал

Дефинитивно је: Ово је нови тренер Звезде

22 ч

0
Борац

Фудбал

Борац вечерас игра реванш: "Имамо један циљ"

1 д

0

  • Најновије

19

30

Отац Боре Сантане доживио мождани удар, боре му се за живот

19

28

Суљагић поднио кривичну пријаву против Амиџића - стижу и прве реакције из Српске

19

25

Остао у поквареном ауту са женом и четворо мале дјеце, странац им дао своје возило

19

21

Куртијева полиција поново малтретира Србе

19

13

Гори Титова вила у Бугојну

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима