Познато колико ће Алберт Ријера зарађивати у Звезди

Аутор:АТВ редакција
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Црвена звезда ускоро би требало да започне нову еру са Албертом Ријером на клупи, а након што је постало јасно да ће шпански стручњак преузети црвено-бијеле, појавиле су се и информације о детаљима његовог уговора са српским шампионом.
Према писању "Меридиан спорта", Ријера је са клубом из Љутице Богдана договорио примања која ће, заједно са предвиђеним бонусима, у првој сезони достићи 960.000 евра.
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Уколико остане на клупи и током друге године уговора, Шпанац би тада требало да заради 980.000 евра.
Сада се чека његов долазак у Београд и званично представљање на стадиону "Рајко Митић". Прецизан термин још није потврђен, али посљедње информације указују на то да би Ријера могао приватним авионом да допутује у српску пријестоницу у недјељу ујутру. Истог дана очекује се промоција новог тренера, али и његов први излазак на терен са екипом.
Времена за постепено упознавање са играчима и ситуацијом у тиму готово да неће бити. Ријеру већ на самом почетку мандата чека важан европски задатак, јер ће до прве утакмице против Викторије Плзењ имати само четири дана да припреми екипу.
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За тако кратак период мораће да процијени могућности фудбалера које има на располагању и покуша да им пренесе своје прве тактичке замисли.
Ријера је током досадашње тренерске каријере радио у неколико европских средина. Водио је Олимпију, у два наврата Цеље, затим Бордо и Ајнтрахт из Франкфурта. Мандат у Њемачкој није донио резултате какви су се очекивали, док је најзапаженији траг оставио током рада у Цељу.
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Његов долазак занимљив је и из историјске перспективе. Ријера ће постати тек пети тренер Црвене звезде ван простора бивше Југославије који је добио прилику да води први тим.
Прије Шпанца ту улогу имали су Валтер Зенга, Здењек Земан, Рикардо Са Пинто и Барак Бахар.
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