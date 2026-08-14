Упокојио се Градимир Станић

Аутор:АТВ редакција
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Дугогодишњи управник Штампарије Српске Православне Цркве и истакнути црквени и национални прегалац Градимир Станић упокојио се у Господу 13. августа 2026. године, послије дуже болести.
Вријеме и мјесто опела и сахране биће благовремено објављени.
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Градимир Станић рођен је 20. марта 1945. године у Брањаку, у породици земљорадника Радуле и Стамене Станић. Послије завршене основне школе, 1959. године уписао је Призренску богословију, коју је завршио са одличним успехом.
Током школовања заволио је црквено појање, којим се бавио и током студија на Православном богословском факултету у Београду. Годинама је појао у манастиру Светог архангела Гаврила у Земуну, у вријеме када је њиме управљао протојереј-ставрофор проф. др Радован Биговић.
Љетне распусте проводио је у манастиру Високи Дечани, којим је тада управљао архимандрит Макарије (Поповић). Током боравка у Дечанима упознао се са црквеном умјетношћу и архитектуром и учествовао у дочеку поклоника, делегација и стручних тимова који су проучавали културно и умјетничко насљеђе ове светиње.
Поред студија на Православном богословском факултету, изучавао је црквену умјетност, између осталог и уз др Војислава Ђурића, једног од најзначајнијих познавалаца византијске умјетности. Своје интересовање за црквену умјетност наставио је и током рада у Српској Патријаршији, сарађујући са директорима Библиотеке Патријаршије српске и Музеја Српске Православне Цркве.
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Послије завршених студија почео је хонорарно да ради у Патријаршији српској као помоћник уредника "Гласника", архимандрита Данила Цветанова, потоњег Епископа марчанског др Данила (Крстића). У "Гласнику" су објављивани прилози из црквене умјетности и историје, текстови о јубилејима манастира и цркава, проповиједи, прикази књига и други прилози.
Градимир Станић био је један од значајних сарадника у развоју црквене штампе у другој половини 20. вијека. Учествовао је у раду на листу "Православље", који је покренут 15. априла 1967. године са благословом патријарха Германа, као и у раду на другим црквеним издањима, међу којима су "Светосавско звонце", "Теолошки погледи" и "Православни мисионар".
Био је ангажован и на припреми и техничком уређивању значајних научних и јубиларних издања Српске Православне Цркве, међу којима су споменице поводом 750 година аутокефалности Српске Православне Цркве, 50 година обновљене Патријаршије српске, 300 година Велике сеобе Срба и 300 година од престављења Светог Василија Острошког. Технички је уредио и Светосавску споменицу из 1975. и Видовданску споменицу из 1989. године.
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Као технички уредник учествовао је у припреми и издавању бројних богослужбених књига, међу којима су "Јевангелистар", "Србљак", "Часловац", "Велики молитвеник" и "Служебник" на црквенословенском и српском језику. Један од значајних издавачких подухвата у којима је учествовао било је и трокњижје "Да нам буду јаснија нека питања наше вјере", у којем су сабрани текстови патријарха српског Павла.
Као управник Штампарије Српске Православне Цркве, Градимир Станић је деценијама био непосредно ангажован на реализацији бројних црквених издавачких подухвата. У Штампарији Српске Православне Цркве своја дјела штампали су бројни аутори и издавачи, а Станић је током свог рада сарађивао са великим бројем свештеника, монаха, монахиња, аутора и сарадника црквених издања.
Посебно је био везан за монаштво, а његова канцеларија у Патријаршији српској била је мјесто сусрета бројних монаха и монахиња који су долазили у Београд ради различитих црквених послушања и обавеза.
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Током свог дугогодишњег рада у Српској Православној Цркви сарађивао је са више генерација црквених великодостојника, свештеника, богослова, научника, аутора и издавача. Пратио је патријарха српског Павла и на појединим путовањима у иностранство, међу којима су биле посјете Сједињеним Америчким Државама, Канади и Њемачкој.
Иза Градимира Станића остали су супруга Анкица, синови Ненад и Предраг са породицама, као и бројни сарадници и пријатељи.
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