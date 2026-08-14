Стевановић: Премијер Минић је дао рокове

Аутор:АТВ редакција
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Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић рекао је да данашња посјета премијера Српске Саве Минића Семберији показује колико су Влада и премијер оперативни на терену.
"Мјештани су се у оквиру посјете премијера Семберији спонтано окупили да изнесу проблеме и данас смо одмах направили озбиљне закључке", изјавио је Стевановић новинарима након састанка премијера са мјештанима мјесних заједница Кацевац, Бањица, Батар и Главичице.
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Премијер рјешава вишедеценијски проблем у Бијељини
Он је навео да ће најпознатији научник са ових простора Васо Новаковић, који је сувласник и директор Института за примијењену геологију и инжењеринг, урадити пројектну документацију, односно студију о томе колико овдје има домаћинстава и привредних субјеката и гдје су изворишта у непосредној близини, преноси "Срна".
"Премијер Минић је одмах дао рокове, рјешење и одмах ће дати средства да се то плати и да почнемо једном рјешавати овај проблем", истакао је Стевановић.
Он је рекао да је неприхватљиво да мјесне заједнице, које се налазе поред ријеке Дрине, немају воду.
Стевановић је захвалио Минићу за разумијевање проблема обичних људи, указујући да на овај начин функционише Влада премијера Саве Минића.
"Влада се сваки дан суочава са проблемима, рјешава их и ништа се не гура испод тепиха", истакао је Стевановић.
Он је изразио очекивање да је данашњи састанак почетак рјешавања озбиљног проблема за све људе који живе на овом простору.
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Предсједник Мјесне заједнице Батар Саво Остојић рекао је новинарима да је водоснабдијевање један од горућих проблема, који је сваке године све већи.
"У посљедње вријеме вода коју имамо није бактериолошки исправна и у њој је највише ешерихије коли, због чега много људи са овог краја има бубрежна обољења и иде на дијализу", навео је Остојић.
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