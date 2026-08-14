Володимир Зеленски је у великом проблему

Аутор:АТВ редакција
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Украјински предсједник Володимир Зеленски има велики проблем - мучи се да пронађе некога са довољним утицајем да представља Кијев пред администрацијом Доналда Трампа.
Потенцијални кандидати се показују невољним да преузму исцрпљујући задатак у критичном тренутку рата, према ријечима два бивша висока украјинска званичника и четири посланика, пише бриселски "Политико".
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Потреба да се замијени претходна изасланица, Олга Стефанишина, помогла је да се покрене још увијек непотпуна реконструкција владе. Стефанишина је формално смијењена 3. августа због предстојећих оптужби за проневјеру.
Зеленски је помјерио своје планове за реконструкцију како би могао да понуди амбасадорску позицију Јулији Свириденко, бившој премијерки, према ријечима бившег високог украјинског званичника и републиканског стручњака за стране послове упознатог са позадином преокрета. Али она је одбила, пореметивши његове планове.
"Није тајна да сам рачунао на Јулију Свириденко и понудио јој мјесто амбасадорке у Сједињеним Државама", рекао је Зеленски на конференцији за новинаре крајем јула.
Додао је да тражи кандидата са највишим могућим квалификацијама: "особу на нивоу замјеника премијера, министра или премијера".
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Међутим, од тада су се други потенцијални кандидати показали подједнако невољним, одбацујући оно што би у сваком случају био тежак посао управљања непредвидивом Бијелом кућом Доналда Трампа.
Украјинци са довољно моћи и вјештина за амбасадорску позицију гледају на то попријеко, "бринући се да не би уживали у условима који би им били потребни да би посао обављали како треба", рекла је Ивана Климпуш-Цинцадзе, истакнута украјинска опозициона посланица и бивша замјеница премијера која је редовни критичар Зеленског.
"Свакако би то био случај без предсједниковог уха или његовог повјерења", додала је, преноси "Б92".
То оштро сужава опције украјинског предсједника. Особа би вјероватно морала да дође из његовог уског круга повјерљивих помоћника, рекла је Климпуш-Цинцадзе, али тамо нема никога ко озбиљно одговара том опису.
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