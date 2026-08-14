Захарова: Не видимо разлог за дјелимичне мјере које би Кијеву омогућиле предах

Аутор:АТВ редакција
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Русија није примила захтјев од Турске путем званичних канала у вези са мораторијумом на војне операције у Црном мору, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије.
„Традиционално придајемо велику пажњу свим мировним иницијативама које долазе од наших страних партнера, посебно од Турске, важног регионалног актера и нашег сусједа на Црном мору”, рекла је дипломата.
Она је подсјетила да је турски министар спољних послова Хакан Фидан недавно у интервјуу за медије казао да су турски предлози о мораторијуму на војне операције у Црном мору пренети руској и украјинској страни. Међутим, руска страна није путем званичних канала примила никакав формални турски предлог који би прецизирао услове те иницијативе, напоменула је Захарова.
Дипломата је, коментаришући турски предлог о обустави војних дејстава у Црном мору, нагласила да Москва не види разлог за дјелимичне мјере које би Кијеву омогућиле предах.
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„Не видим никакве назнаке побољшања ситуације, па самим тим ни основе за дјелимичне мјере које би кијевском режиму само омогућиле привремени предах“, истакла је Захарова.
Према њеним ријечима, одрживо и дугорочно рјешење украјинске кризе могуће је само под условом отклањања њених основних узрока.
„У посљедње вријеме свједоци смо све учесталијих међународних позива на прекид ватре и рјешавање ситуације око Украјине на основу већ познатих, привремених рјешења. Наш став о тим предлозима, као и о том питању у цјелини, остаје непромјењен. Стабилно и дугорочно рјешење украјинске кризе могуће је само ако се отклоне њени основни узроци”, подвукла је дипломата.
Како је навела, ријеч је о отклањању пријетњи по безбједност насталих усљед ширења НАТО-а на исток и покушаја увлачења Кијева у Северноатлантску алијансу.
„Подједнако је важно обезбједити гаранције за обнављање и поштовање законитих права руског и рускојезичног становништва на територијама које су и даље под контролом кијевског режима“, додала је Захарова.
Она је оцијенила да повратак на Црноморску иницијативу из периода 2022–2023. године није сврсисходан, с обзиром на предлог Турске о обустави војних дејстава у Црном мору.
„Ако је ријеч о једностраном моделу из 2022–2023. године, познатијем као ’Црноморска иницијатива’, у складу са којим је Москва обуставила војна дејства у Црном мору, тачније, узвратне мјере за заштиту руске лучке инфраструктуре и енергетских објеката, онда повратак на ту варијанту није сврсисходан“, закључила је Захарова, коментаришући Фиданов предлог за спречавање напада у Црном мору.
Претходно, у суботу, турски министар спољних послова саопштио је да је Анкара предложила Москви и Кијеву успостављање механизма за спријечавање напада на трговачке бродове у Црном мору.
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