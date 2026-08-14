Једна ера Инстаграма је завршена, послије деценије стигао нови изглед: "Вријеме је за освјежење"

Друштвена мрежа и компанија Инстаграм, у власништву корпорације Мета, представила је нови текстуални лого, односно начин на који се исписује назив платформе, што је прва промјена овог дијела визуелног идентитета у посљедњих десет година.

Извршни директор Инстаграма Адам Мосери објаснио је да је стари текстуални лого послије десет година дјеловао застарјело и да је било вријеме за освјежавање, преноси Варајети.

Нови текстуални лого носи освјежење

Према његовим речима, нови дизајн требало би да буде "чистији и модернији", уз задржавање елемената оригиналног изгледа и једноставности карактеристичне за Инстаграм.

Нови текстуални лого Инстаграма користи фонт који подсећа на рукопис, са израженим кривинама на словима "с", "р" и "г".

Мишљења корисника подјељена

Док неки корисници сматрају да дизајн изгледа свјеже и модерно, други га критикују јер је назив Инстаграма, по њиховом мишљењу, теже читљив него раније.

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Поједини корисници су, међутим, критиковали Инстаграм из другог разлога, наводећи да би компанија требало да рјешава важније проблеме на платформи, попут ботова, садржаја генерисаног вјештачком интелигенцијом и проблема са враћањем угашених налога.

Посљедња велика промјена идентитета прије једне деценије

Препознатљива шарена икона фотоапарата, главни визуелни лого Инстаграма, се не мијења, тако да ће икона апликације остати иста.

Инстаграм је посљедњи пут направио велику промјену визуелног идентитета у 2016, када је напуштен препознатљиви смеђи фотоапарат са траком у дугиним бојама и уведена данашња шарена икона.

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