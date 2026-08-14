До 20 година затвора због пренамене плантаже какаоа

Аутор:АТВ редакција
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Произвођачи какаоа у Гани затражили су од предсједника Џона Драмани Махаме да не потпише нови закон којим се ограничава начин коришћења земљишта под засадима какаоа док се о његовим одредбама не консултују са пољопривредницима.
Удружење задруга произвођача и трговаца какаом у Гани саопштило је да подржава мјере за заштиту плантажа, али тражи преиспитивање појединих одредаба и њихово боље објашњење пољопривредницима прије него што закон ступи на снагу.
Координатор удружења Мозес Џан Асјиду рекао је да су пољопривредници посебно забринути због земљишта које је постало комерцијално неисплативо, као и због могућности да буду кривично гоњени уколико на таквим површинама замјене какао другим културама.
"Слажемо се да дрво треба заштитити јер је оно извор наше егзистенције, али постоје критичне ситуације када пољопривредник мора да посјече обољелу плантажу и засади другу културу која ће му донети приход", рекао је Асјиду.
Забринутост произвођача подудара се са примедбама посланика опозиционе мањине, док је регулатор тржишта ЦОЦОБОД одбацио критике.
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Шеф службе за односе с јавношћу ЦОЦОБОД-а Џером Сем рекао је локалним медијима да су примедбе опозиције политички мотивисане и да је закон припремљен у циљу помоћи произвођачима.
Закон о Одбору за какао у Гани из 2026. године усвојио је парламент крајем јула, а њиме се плантажама какаоа даје статус "заштићених" и забрањује њихова пренамена без одобрења ЦОЦОБОД-а, осим у случајевима обнове засада коју одобри тај одбор, наводи Ројтерс.
За кршење закона предвиђене су новчане казне и затворска казна до 20 година.
Циљ закона је да се спријечи претварање земљишта под какаом у руднике и друге пољопривредне површине, што доприноси паду производње какаоа у Гани.
Дијелови плантажа широм земље већ су претворени у засаде каучуковца или су уступљени рударским активностима.
Гана и суседна Обала Слоноваче заједно производе половину свјетског какаоа.
(б92)
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