Logo

Невјероватан снимак из Омиша: Погледајте како су појединци проширили пожар

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
14.08.2026 14:22

Коментари:

0
Невјероватан снимак из Омиша: Погледајте како су појединци проширили пожар
Фото: Tanjug / AP Photo / Jakov Prkic

Осим снажног вјетра, главни разлози за ширење катастрофалног пожара код Омиша су још и људска глупост и непажња, што потврђује снимак који се појавио на друштвеним мрежама!

Наиме, на путу пуном аутомобила и мотоцикала види се једно возило које је букнуло у пламену.

Док му други возачи трубе да стане варнице са ватре на његовом аутомобилу лете унаоколо повећавајући опасност од ширења пожара.

"Излази из аута Бог те *ебо", виче за несавјесним возачем сапутник на мотоциклу који се вози поред њега.

Подсјећамо, главни командир ватрогасне екипе код Омиша Славко Туцаковић раније данас говорио баш о овој појави.

"Возећи запаљена возила у пламену, неодговорни појединци су допринели ширењу пожара. Нису слушали упутства", казао је Туцаковић.

Подијели:

Тагови :

Омиш пожар

Омиш

Хрватска

ватра

Коментари (0)

Прочитајте више

Седам повријеђених у пожару на респиратору, међу њима дјевојка (17)

Регион

Седам повријеђених у пожару на респиратору, међу њима дјевојка (17)

6 ч

0
Нови сателитски снимци пожара код Омиша показују размјере катастрофе

Регион

Нови сателитски снимци пожара код Омиша показују размјере катастрофе

8 ч

0
Омиш спаљен: Зашто се пожар тако брзо ширио?

Регион

Омиш спаљен: Зашто се пожар тако брзо ширио?

9 ч

0
Старлета Ава Карабатић у квизу знања.

Сцена

Ава Карабатић у шоку: Остала сам без ичега - пожар захватио очеву кућу

9 ч

0

Више из рубрике

Седам повријеђених у пожару на респиратору, међу њима дјевојка (17)

Регион

Седам повријеђених у пожару на респиратору, међу њима дјевојка (17)

6 ч

0
Ухапшен познати адвокат, осумњичен за прање новца

Регион

Ухапшен познати адвокат, осумњичен за прање новца

7 ч

0
Нови сателитски снимци пожара код Омиша показују размјере катастрофе

Регион

Нови сателитски снимци пожара код Омиша показују размјере катастрофе

8 ч

0
Омиш спаљен: Зашто се пожар тако брзо ширио?

Регион

Омиш спаљен: Зашто се пожар тако брзо ширио?

9 ч

0

  • Најновије

19

30

Отац Боре Сантане доживио мождани удар, боре му се за живот

19

28

Суљагић поднио кривичну пријаву против Амиџића - стижу и прве реакције из Српске

19

25

Остао у поквареном ауту са женом и четворо мале дјеце, странац им дао своје возило

19

21

Куртијева полиција поново малтретира Србе

19

13

Гори Титова вила у Бугојну

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима