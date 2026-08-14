Невјероватан снимак из Омиша: Погледајте како су појединци проширили пожар

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Осим снажног вјетра, главни разлози за ширење катастрофалног пожара код Омиша су још и људска глупост и непажња, што потврђује снимак који се појавио на друштвеним мрежама!
Наиме, на путу пуном аутомобила и мотоцикала види се једно возило које је букнуло у пламену.
Док му други возачи трубе да стане варнице са ватре на његовом аутомобилу лете унаоколо повећавајући опасност од ширења пожара.
"Излази из аута Бог те *ебо", виче за несавјесним возачем сапутник на мотоциклу који се вози поред њега.
Au brate, tragikomedija...— Shalter Ego (@Tochkonja) August 14, 2026
Omiš pic.twitter.com/Fa9j3Tu5HM
Подсјећамо, главни командир ватрогасне екипе код Омиша Славко Туцаковић раније данас говорио баш о овој појави.
"Возећи запаљена возила у пламену, неодговорни појединци су допринели ширењу пожара. Нису слушали упутства", казао је Туцаковић.
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