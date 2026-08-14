Logo

Ово изговорите данас за здравље и мир: Пресвета Богородица чује сваку ријеч

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 15:47

Коментари:

0
Српска православна црква, икона Богородице
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Госпојински пост почиње 14. августа и траје двије недјеље, све до 27. августа, а завршава се великим празником Успења Пресвете Богородице, који се у народу назива Велика Госпојина и обиљежава 28. августа.

Иако траје краће од Васкршњег и Божићног поста, сматра се једним од строжих постова у православном календару.

Овај период није замишљен само као одрицање од одређене хране. Посвећен је Пресветој Богородици и вјерницима представља вријеме молитве, смирења, духовног преиспитивања и припреме за велики празник.

Посебан значај има сам почетак поста, 14. август, када се у храмовима износи Часни крст. Овај чин има дубоку симболику и вјерницима указује на оно што би требало да буде у средишту наредне двије недјеље — вјера и духовна припрема.

Зашто се 14. августа износи Часни крст?

Првог дана Госпојинског поста, на јутарњем богослужењу, износи се Часни крст како би вјерници могли да му се поклоне и цјеливају га. Након тога обавља се и мало освећење воде, а вјерници се кропе освећеном водом.

Часни крст за хришћане представља симбол Христове побједе над смрћу, па његово изношење на почетку поста носи посебну поруку. Вјерник у овај период не улази само мијењајући начин исхране, већ се позива да преиспита свој живот, више се моли и ради на себи.

Зато се почетак поста у црквеном календару не посматра само као први дан уздржавања од одређене хране, већ као почетак посебног духовног периода.

Госпојински пост посвећен је Пресветој Богородици

Госпојински пост траје од 14. до 27. августа, а његова сврха је, између осталог, припрема вјерника за празник Успења Пресвете Богородице.

Пресвета Богородица заузима посебно мјесто у православној вјери, а овај период вјернике подсјећа на њен живот испуњен молитвом, смирењем и одрицањем.

илу-новац-01052026

Економија

Дају дневницу 130 КМ, доручак и ручак, али нема радника

Током поста зато се посебна пажња посвећује молитви и духовном животу. Вјерници се подстичу да се уздржавају не само од одређене хране, већ и од лоших мисли, свађа, оговарања, љутње и других поступака који нарушавају мир.

У дому се током поста посебно поштује Богородица

У народној побожности постоји обичај да домаћинство током Госпојинског поста има икону Пресвете Богородице и да јој се вјерници моле.

Једна од молитава која се изговара гласи:

„Блага Мајко благога Цара, пречиста и благословена Богородице Марије, милост Сина Твог и Бога нашег излиј на моју страсну душу, и Твојим молитвама упути ме на добра дјела, да бих остало вријеме живота свог провео без порока и Тобом рај нашао, Богородице Дјево, једина чиста и благословена.“

Молитва је усмјерена на молбу за помоћ, заштиту и снагу да се живот проведе у добру и без порока.

Вјерници се током Госпојинског поста моле за здравље

Пресвета Богородица у православној традицији посебно се поштује и као заштитница оних који траже утјеху и помоћ у болести и невољи.

Због тога вјерници током овог периода посјећују њене манастире и храмове, гдје се моле за здравље и помоћ. У народној традицији постоји и обичај одласка на изворе за које се вјерује да имају љековиту воду, гдје се људи умивају и моле.

Такви обичаји дио су ширег народног поштовања Пресвете Богородице и вијековима су присутни међу православним вјерницима.

Пост се завршава Великом Госпојином

Госпојински пост траје до 27. августа, док се 28. августа прославља Успење Пресвете Богородице, познато као Велика Госпојина.

Овај велики празник представља завршетак двонедјељног периода поста и припреме. Зато се Госпојински пост у црквеној традицији не своди само на промјену јеловника његов смисао је у томе да вјерник кроз молитву, уздржавање и преиспитивање припреми себе за празник посвећен Пресветој Богородици, преноси Она.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СПЦ

светац

молитва

молитва за здравље

Богородица

Коментари (0)

Прочитајте више

Новац

Економија

Дају дневницу 130 КМ, доручак и ручак, али нема радника

4 ч

0
Фен на сложеним пешкирима.

Свијет

Вратила се из провода, па феном убила бебу: Ево какву је казну добила

4 ч

0
Минић с ловцима у Бијељини

Република Српска

Минић се састао с ловцима: Увијек пријају овакви сусрети

4 ч

2
Горан Селак министар правде Републике Српске гостује у Центру Дана.

Република Српска

Селак: Не смије бити угрожено функционисање РТРС-а

4 ч

2

Више из рубрике

Саво Минић са митрополитом Фотијем у Бијељини

Друштво

Саво Минић са митрополитом Фотијем у Бијељини

9 ч

0
Беба

Друштво

Бејби бум у Српској!

11 ч

0
Саобраћај у Бањалуци

Друштво

Појачана фреквенција возила у градским центрима и на граничним прелазима

11 ч

0
Почиње исплата увећаних борачких додатака и инвалиднина

Друштво

Почиње исплата увећаних борачких додатака и инвалиднина

12 ч

0

  • Најновије

19

30

Отац Боре Сантане доживио мождани удар, боре му се за живот

19

28

Суљагић поднио кривичну пријаву против Амиџића - стижу и прве реакције из Српске

19

25

Остао у поквареном ауту са женом и четворо мале дјеце, странац им дао своје возило

19

21

Куртијева полиција поново малтретира Србе

19

13

Гори Титова вила у Бугојну

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима