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Електрични аутомобили постали јефтинији од хибрида, ево шта је разлог

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 17:17

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Електрични ауто пуњач
Фото: Pexel/ Mike Bird

Просјечна цијена електричних возила прошле године пала је на око 37.000 долара, док су хибриди поскупјели на око 39.000 долара, а главни разлог је појефтињење батерија.

Електрични аутомобили су годинама важили за скупљу алтернативу возилима са моторима са унутрашњим сагоријевањем, а потом и хибридима. Међутим, тренд се мијења, па су електрична возила на појединим тржиштима већ постала повољнија од хибрида.

Према подацима компаније Mobility Global, просјечна глобална цијена електричног аутомобила прошле године пала је на око 37.000 долара, док је просјечна цијена хибрида порасла на приближно 39.000 долара.

У односу на 2020. годину, просјечна цијена електричних аутомобила смањена је за око девет одсто, док су хибриди у истом периоду поскупјели чак 16 процената.

Један од главних разлога појефтињења електричних аутомобила јесте значајан пад цијена литијум-јонских батерија. Њихова цијена је између 2020. и 2025. године пала за око 37 одсто. Батерија је уједно један од најскупљих дијелова електричног аутомобила и може чинити око 30 до 40 одсто његове укупне цијене. Због тога свако значајније појефтињење батерија директно утиче на коначну цијену возила.

Велики утицај на глобално тржиште има Кина, која контролише око 80 одсто свјетског тржишта батерија. Произвођачи све чешће користе и јефтиније ЛФП батерије, које не садрже кобалт, а истовремено постају све конкурентније када је ријеч о перформансама.

Пад цијена прати и снажан продор кинеских произвођача електричних аутомобила на свјетско тржиште. Кина је 2020. године извезла мање од 100.000 електричних возила, док је прошле године извоз достигао чак 1,64 милиона аутомобила.

Кинески произвођачи посебно брзо повећавају присуство на тржиштима југоисточне Азије и Јужне Америке, гдје се електрична возила све више намећу као конкуренција традиционалним аутомобилима и хибридима. У појединим земљама електрични аутомобили већ су јефтинији од хибридних модела. Такав тренд посебно је изражен у југоисточној Азији, док електрична возила у Тајланду већ чине готово 30 одсто продаје нових аутомобила.

Пад цијена батерија, све већа производња и снажна конкуренција кинеских произвођача могли би додатно да промијене однос цијена између електричних, хибридних и класичних аутомобила у наредним годинама, преноси Каматица.

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Тагови :

Аутомобил

Електрична возила

Цијене

Ауто

Хибридна возила

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