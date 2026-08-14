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Хеликоптери МУП-а Српске избацили 20 тона воде на пожариште код Невесиња

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 18:17

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Хеликоптери МУП-а Српске избацили 20 тона воде на пожариште код Невесиња
Фото: RTRS

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике Српске, на захтјев Републичке управе цивилне заштите, и данас су ангажовани на гашењу пожара на локалитету села Хумчани, на подручју општине Невесиње, гдје је до сада избачено око 20 тона воде, речено је Срни у МУП-у Српске.

Ватра је захватила већу површину и пријетила објектима у близини, а припадници Управе за ваздухопловство пожар су гасили у садејству са припадницима Ватрогасне јединице Невесиње и Републичке управе цивилне заштите.

До 16.30 часова остварено је два часа и 50 минута налета, током којег је избачено око 20 тона воде.

Володимир Зеленски

Свијет

Володимир Зеленски је у великом проблему

Гашење пожара из ваздуха на подручју Невесиња биће настављено, у складу са потребама и условима на пожаришту.

Упоредо са гашењем пожара, припадници Управе за ваздухопловство реализовали су и ваздушни медицински транспорт тринаестогодишњег дјетета из Универзитетског клиничког центра Републике Српске у Бањалуци за Универзитетску дјечију клинику у Београду.

Ово је 73. ваздушни медицински транспорт који су припадници Управе за ваздухопловство реализовали од почетка године.

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Тагови :

Невесиње

пожар

МУП Републике Српске

Хеликоптер

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