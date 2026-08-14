Отац Боре Сантане доживио мождани удар, боре му се за живот

Аутор:АТВ редакција
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Отац ријалити учесника Боре Сантане доживио је мождани удар на плажи у Црној Гори.
Како је бивши задругар открио, њему се боре за живот и тренутно је у коми.
Бора Сантана се огласио на друштвеној мрежи Инстаграм емотивном поруком на којој држи очеву руку док се он налази у болничком кревету.
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"Тата, издржи ми... Бори се као што си се борио цијелог живота. Уз тебе сам и не пуштам ти руку. Волим те", написао је Бора Сантана.
Бора се потом огласио и открио шта се десило оцу Драгану.
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"Отац ми је доживио мождани удар на плажи у Црној Гори. Боре му се за живот, у коми је. Све је неизвјесно, дошао сам одмах чим су ми јавили. Надам се да ће преживјети и изборити се", рекао је он и додао:
"Недавно је са маћехом направио црквено вјенчање, то му је била велика жеља. Баш зато што је болестан хтјели смо то да му испунимо и ево сада се ово десило. Сви смо јако узнемирени".
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