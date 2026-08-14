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Нови детаљи: Драгана Антешевић нестала код Омиша је из Котор Вароша

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 20:02

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Драгана Антешевић
Фото: МУП Хрватске

Драгана Антешевић (34), која је нестала током великог пожара на подручју Омиша у Хрватској, становница је Котор Вароша.

Драгана је у Хрватску отишла као сезонски радник, а након што се током пожара изгубио сваки траг о њој, њена породица одмах се укључила у потрагу и контакт са надлежним службама.

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Како пише "БЛ портал", породица је доставила ДНК узорке, док се Драганин супруг упутио према Хрватској како би био уз надлежне службе и покушао да сазна шта се догодило његовој супрузи.

Драгана је нестала јуче, 13. августа, у мјесту Станићи код Омиша, док је бјежала од ватрене стихије која је захватила то подручје.

Према информацијама које су објавили хрватски медији, Драгана се током пожара налазила у аутомобилу са још двије особе. У једном тренутку удаљила се од возила, након чега јој се губи сваки траг. Једна особа која се налазила у аутомобилу је, према досадашњим информацијама, тешко повријеђена.

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У потрагу су укључени полиција и припадници Хрватске горске службе спасавања. Подручје на којем је посљедњи пут виђена детаљно се претражује.

Хрватска полиција објавила је фотографију и податке о Драгани и позвала грађане да пријаве сваку информацију која би могла помоћи у њеном проналаску.

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Тагови :

Драгана Антешевић

Омиш пожар

Омиш

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