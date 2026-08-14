Пожари харају Црном Гором, Србијом и Грчком

Аутор:Марко Гаврић
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И остатак Балкана се бори с пожарима. У Србији је активно 10 пожара. Најтеже је у Делиблатској пјешчари. Више пожара је активно и у Црној Гори. Непроспавана ноћ је и иза ватрогасаца у Грчкој.
Нема одмора за ватрогасце на подручју Херцег Новог. И даље гори изнад Бијеле и Баошића, а ватра се проширила на Зеленику и иде према Каменарима. У помоћ су стигли хеликоптери Војске Црне Горе, а придружиће им се и хеликоптери авио-јединице Министарства унутрашњих послова. Ватрогасцима временске прилике не иду на руку. Пожар се проширио због вјетра.
"Ситуација је доста компликована и сложена јер је пожарни појас који је током ноћи избио проширио се на већи дио него што је био претходних дана, ми смо се позиционирали на сва кључна мјеста и бранимо куће које су угрожене", рекао је командир Службе заштите и спашавања Херцег Нови Златко Ћировић.
"Ми овдје из мјесне заједнице, волонтери из црвеног крста и људи добре воље пристижу, достављамо пиће и храну, нон стоп смо уз те људе", изјавио је предсједник Мјесне заједнице Бијела Никола Самарџић.
Активни су пожари мањег интензитета и у општинама Колашин, Цетиње и Бар. Пожар на подручју општине Улцињ и даље је активан на више локација. Ватрогасци су успјели да одбране стамбене објекте и за сада држе ситуацију под контролом.
"Покушавамо што интензивније да радимо, да се пожар не би ширио још даље", истакао је начелник Службе заштите и спасавања Улцињ Абдулах Ниманбегу.
Гори и у Србији. Око 2.000 хектара захваћено је ватром на Делиблатској пешчари. Пожар на Столовима није локализован, више од 100 ватрогасаца је на терену и уз дејства хеликоптера Војске и МУП-а гаси се ватра. На дијелу територије Бујановца, у Брезници и Великом Трновцу уведена је ванредна ситуација.
"Напомињем да је тај број пожара мањег интензитета, мањег обима, неки од њих су угашени, неки нови су се појавили у међувремену", казао је начелник Оперативног центра сектора за ванредне ситуације Милан Коцић и додао:
"Делиблатска пешчара је дефинитно пожар који је најзначајнији по погледу опожарене површине и интензитета пожара који је тамо и даље активан."
Непроспавана ноћ је и иза грчких ватрогасаца. Због пожара у туристичком љетовалишту Сивири на грчком полуострву Касандра на Халкидикију морским путем је евакуисана 481 особа, а ватра се приближила кућама и изазвала материјалну штету.
"Били смо на плажи Светог Николе и око три сата поподне смо видјели ватру, видјели дим, а након тога смо добили поруку од грчке владе о упозорењу. Након тога, ватра се проширила на десну страну. И то је била катастрофа", истакао је туриста из Србије Милош Николић.
Због пожара на Халкидикију Грчка је активирала "Коперникус", Службу за управљање ванредним ситуацијама Европске уније. Власти привремену забрану пjешачког и моторног саобраћаја у шумским подручјима општина Касандра, Ситонија и Аристотелис.
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