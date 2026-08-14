Шмит долази у Сарајево да прослави рођендан, ко је позван?

Аутор:Бранка Дакић
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Кристијан Шмит се враћа у БиХ крајем августа. Овај пут неће у зграду ОХР-а. Долази да дува 69 свјећица у Сарајеву. Ваљда му је тај град толико прирастао срцу, па баш тамо слави рођендан.
Позивнице за рођенданску журку увелико стижу. Поклони се спремају, а стижу и жеље, честитке, поруке и поздрави.
Рођендан је посебан дан у години, а посебни дани се проводе са најдражим људима и у најдражим мјестима. За Кристијана Шмита то је, по свему судећи, Сарајево. Крајем августа доћи ће у тај град како би са пријатељима прославио 69. рођендан. Некима су позивнице већ стигле.
"Јесам позван, али нажалост, нећу бити у БиХ. Лично сам добио воц ап поруку од господина Шмита", навео је потпредсједник Републике Српске Ћамил Дураковић.
Бранислав Бореновић није позван, али како каже, не би ни ишао.
"Нити сам позван, нити сам с тим човјеком имао прилику да сједам, разговарам. Ја немам позив. Нити имам намјеру да идем на такве догађаје", истакао је посланик Клуба ПДП-СДС-Листа за правду и ред у ПД ПС БиХ Бранислав Бореновић.
Рођенданску журку пропустиће и Небојша Вукановић. Каже, нити је позван, нити је пожељан.
"Мистер Шмит, хау мач? Го хом. Ја мислим да сам посљедња особа коју би он желио да види на свом рођендану", рекао је предсједник Листе за правду и ред Небојша Вукановић.
Не долази он због рођендана, али по поклон долази, увјерава Сања Вулић.
"Он не долази да слави никакав рођендан, он долази да узме новац који су му обећали и који сакупљају они „тројкаши“ и остали који су му помагали у разним малверзацијама, укључујући и давање земље у Варешу на концесију на 100 година", изјавио је потпредсједник СНСД-а Сања Вулић.
"Не пада ми на памет да присуствујем. Имам много љепших рођендана тај дан", изјавио је посланик СНСД-а у ПД ПС БиХ Милорад Којић.
Рођенданске честитке Шмиту су упутили читаоци нашег портала. Лијепе жеље су изостале.
"Све оно што је пожелио и радио српском народу", "Наше му жеље не значе ништа. Нека му Бог да награду по заслузи", "Да му се врати дупло од свега што је урадио против Републике Српске", "Све што он нама жели, нека буде њему", поручили су наши читаоци.
Прослава је 26. августа, тачну локацију не знамо, знамо само да је у једном од сарајевских ресторана. Кристијан Шмит из БиХ је отишао првог јула, не својом вољом. Пет година је био у ОХР-у, али га у Републици Српској никад нису признали као високог представника.
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