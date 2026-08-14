Седам милиона марака за 20 километара саобраћајница у Приједору

Аутор:АТВ редакција
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Деценијски проблеми са рупама и оштећеним коловозима у Приједору могло би се рећи да коначно одлазе у прошлост.
Реконструкцијом и ревитализацијом саобраћајница кроз пројекат вриједан четири милиона марака обухваћене су двије улице у центру града и путни правци у чак 36 мјесних заједница.
Рупа на рупи, и тако већ четири деценије. Свакодневница је то за мјештане у улици Скендера Куленовића у Чиркин Пољу. И како то обично код нас бива, све велике ствари и одлуке крећу од понедељка, па ће тако и радови на реконструкцији и ревитализацији путних праваца у бројним приједорским насељима почети у понедељак.
"У катастрофалном је стању, то читав град зна ко прође овуда каже немогуће је проћи. Улица има доста становника, има дјеце иду у школу пјешке се иде, бициклима аутима, ово сада што ће да се реконструише улица то нам је пуно нам значи, и мјештани су били одушевљени кад су чули да ће се то ријешити и било је стварно крајње вријеме да се то уради јер стварно улица је у катастрофалном стању", изјавио је Винко Кевић.
Пет километара даље, Маслиновачка улица која води према брдовитим предјелима и обронцима Козаре, макадам. Пут је ово који води до излетишта Рајак праве оазе за породични одмор, али и дионица којом свакодневно пролазе радници. Пројектом од четири милиона марака биће обухваћен је и овај дио Божића.
"Пролазим овуда скоро сваки дан, насељено је мјесто, мислим да је крајње вријеме да се асфалтира пошто овдје пролази доста аута и камиона", рекао је Миливој Томаш.
Први радови су већ почели. У улицама Ослободилаца Приједора и Бранислава Нушића у самом центру града машине су на терену. Ове двије саобраћајнице биће реконструисане у дужини од 400 метара, а вриједност радова је 225 хиљада марака. Из Градске управе поручују да је ово само дио пројекта вриједног четири милиона марака које је град обезбиједио путем кредитног задужења.
"Трудимо се да наши суграђани имају што квалитетнију инфраструктуру, како комуналну тако и путну и дефинитивно када год одемо на разговор са мјештанима у било коју Мјесну заједницу то су основни приоритети. Уколико желимо да наше суграђане задржимо да остану на селу, на руралном подручју, оно што је основно у 21. вијеку тражи основне ствари, тј. путна инфраструктура, комунална инфраструктура и трудимо се да им то омогућимо", изјавио је градоначелник Приједора Слободан Јавор.
У Приједору је у претходном периоду урађено више од 300 путних праваца, а да се на овом пројекту вриједном четири милиона марака неће стати, обећана су и додатна три. То значи да ће за асфалтирање путних праваца бити издвојено укупно седам милиона, а радови са садашњих 14 требало би да се прошире на 20 километара. Циљ је да се радовима обухвате све мјесне заједнице, како би се након деценија чекања до што већег броја домаћинстава коначно стизало асфалтом.
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