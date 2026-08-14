Суљагић поднио кривичну пријаву против Амиџића - стижу и прве реакције из Српске

Аутор:Весна Азић
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Не престаје сага у вези са Меморијалним центром Сребреница након раније формираног предмета од стране Окружног јавног тужилаштва Бијељина, у вези са пословањем Јавне установе Меморијални центар Сребреница у 2022. години по пријави за утају пореза и доприноса.
Директор центра, Емир Суљагић поднио је Тужилаштву БиХ кривичну пријаву против Срђана Амиџића, због - како је навео, "сумње да није извршавао одлуке Кристијана Шмита које се односе на меморијални центар". Стижу и прве реакције из Српске.
Кривичном пријавом Eмир Суљгић неће промијенити ни политику, ни начин рада представника Републике Српске на нивоу БиХ – заједничка је порука из Српске. Прозвани Срђан Амиџић одговара кратко.
"Ако не одговарам Суљагићу, значи да сам на правом путу", рекао је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић.
Не изненађује то што Суљагић не разумије законе које доноси Парламент БиХ, порука је Сање Вулић. Кривична пријава више говори о Суљагићевом страху од онога што би могло бити откривено, него о раду Срђана Амиџића.
"Јер он само разумије наредбе свог налогодавца Шмита. Сва ова харанга коју је подигао, има за циљ да се не дође до стварних истина шта се муљало и шта се муља у Меморијаном центру. Суљагић и Шмит имају један једини циљ, а то је да се окористе, зато ове све ствари и раде заједну, наравно, у дослуху", казала је шеф Клуба посланика СНСД-а у ПД ПС БиХ Сања Вулић.
Суљагић је покренуту истрагу ОЈТ у Бијељини и ПУ Зворник у вези са наводним финансијским малверзацијама у МЦС окарактерисао као наставак, како каже- континуираног притиска на институцију и преживјеле жртве геноцида. Ипак, није му сметало да гостовање у појединим федералним медијима искористи за омаловажавање кампање Меморијалног центра Републике Српске .
"Немој да мисле да нас могу дотаћи. Не могу нам прићи, не могу нам под прозор пљунути. Они ба возају камионе по Америци за 200 долара дневно", истакао је директор Меморијалног центра Сребреница Емир Суљагић.
Пљуште реакције из Српске. Меморијални центар Сребреница је, каже Бранимир Којић, одавно претворен у средство политичког обрачуна, а сада је само изабрана нова мета.
"Дајемо пуну подршку Срђану Амиџићу јер знамо да није једини. Он је само један у низу. Уколико Суд и Тужилаштво не престану да ради ово што ради, тај низ ће бити јако велики. Ово је борба Муслимана да се путем Суда и Тужилаштва обрачунају са Републиком Српском и сваким Србином који говори истину", истакао је предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице Бранимир Којић.
Суљагић покушава да пажњу са питања о пословању Меморијалног центра пребаци на Срђана Амиџића, каже СНСД-ов Милорад Којић. Пријава је дио матрице коју Бошњаци преко правосуђа на нивоу БиХ користе како би се ријешили српског кадра.
"То што се Суљагићу то не свиђа и што онда измишља пријаве са скретања пажње на своје очигледно криминалних радњи, његов је проблем, не наш. Наш основну проблем је да штитимо уставноправни поредак Републике Српске", изјавио је посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.
Умјесто одговора на питања о пословању Меморијалног центра – кривична пријава против министра из Републике Српске. Дилеме нема..у Републици Српској пријаву не виде као правно, већ као политичко питање и покушај да се притисак пребаци на оне који одбијају да поступају по наметнутим одлукама.
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