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Куртијева полиција поново малтретира Србе

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 19:21

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Куртијева полиција поново малтретира Србе

Припадници тзв. косовске полиције извршили су данас претрес у селу Стрмац код Зубиног Потока због, како је наведено, сумње на нелегално посједовање оружја и том приликом привели шест особа.

Замјеник командира тзв. косовске полиције за Регион сјевер Ветон Ељшани изјавио је да ће приведена лица након информативног разговора бити пуштена и да ће се, како је навео, против њих водити поступак у редовној процедури.

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Припадници тзв. косовске полиције су у четвртак извршили претрес на више локација у селима Оклаце и Дрен и тада су приведене двије особе, а након обављеног разговора су пуштене.

Претходних дана вршени су претреси и у селима Калудра, Јабука и Превлака.

У селу Дрен, припадници тзв. косовске полиције су злостављали и брутално претукли Ненада Рашковића.

(Телеграф)

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Тагови :

Косово и Метохија

Полиција

претреси

Претрес Косово

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