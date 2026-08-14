Куртијева полиција поново малтретира Србе

Аутор:АТВ редакција
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Припадници тзв. косовске полиције извршили су данас претрес у селу Стрмац код Зубиног Потока због, како је наведено, сумње на нелегално посједовање оружја и том приликом привели шест особа.
Замјеник командира тзв. косовске полиције за Регион сјевер Ветон Ељшани изјавио је да ће приведена лица након информативног разговора бити пуштена и да ће се, како је навео, против њих водити поступак у редовној процедури.
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Припадници тзв. косовске полиције су у четвртак извршили претрес на више локација у селима Оклаце и Дрен и тада су приведене двије особе, а након обављеног разговора су пуштене.
Претходних дана вршени су претреси и у селима Калудра, Јабука и Превлака.
У селу Дрен, припадници тзв. косовске полиције су злостављали и брутално претукли Ненада Рашковића.
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